n La Innocentada de Manresa, que aquest any arriba a la seva 65a edició, s’estrenarà a la Sala Gran del teatre Kursaal. «Estem molt contents. Ja ho estem de poder-la fer al Conservatori, que és un teatre agraït i que ens sentim molt nostre, però el Kursaal són paraules majors», destaca Ariadna Guitart, una de les integrants de la comissió de la Innocentada que va agafar les regnes de la farsa manresana ja fa cinc anys sota el paraigua de l’Agrupació Cultural del Bages.

El canvi d’escenari (que va propiciar la cancel·lació de la gira de l’obra Assassinat a l’Orient Express) permet acollir més espectadors (en un moment en què la capacitat dels equipaments culturals està limitada al 70%), però ha comportat que la Innocentada s’escenifiqui en un sol cap de setmana, en comptes dels dos habituals.

Així, d’Íñigo, l’home rere el sac, que torna a signar el periodista manresà Carles Claret, se’n faran quatre funcions, del 4 al 6 de febrer. Hi haurà representacions divendres a les 20.30 h; dissabte, a les 18 i a les 20.30 h; i diumenge, a les 18 h. Les entrades, que ja són a la venda a www.kursaal.cat, costen 15 euros, amb un descompte de 2 euros per a majors de 65 anys, menors de 25 anys, socis d’El Galliner i socis de l’Agrupació Cultural del Bages.

Ara bé, després d’una 64a Innocentada que es va allargar gairebé un any (Manresa Experience es va representar en dues tongades, al maig i al setembre) i es va reformular per adaptar-se a la pandèmia (vegeu desglossat), la Innocentada recupera el seu format original: amb un repartiment (14 actors i 12 ballarins) que «es va acostant als que érem», amb una durada d’una hora i quart i ocupant tot l’escenari de la Sala Gran del Kursaal.

A Íñigo, l’home rere el sant també repeteixen Jordi Gener a la direcció i Ariadna Guitart a la direcció coreogràfica (tots dos membres de la comissió amb Adrià Guitart, Txell Vall i Dolors Baró), així com gairebé tots els intèrprets que van participar en l’edició anterior. Si l’any passat, amb l’horitzó de Manresa 2022, es va posar l’accent en la promoció turística de la ciutat, enguany incideixen en la cita ignasiana «amb un punt de partida versemblant», remarca l’autor, Carles Claret. Atenent a l’èxit de la Manresa Film Office, que ha gestionat els rodatges de Marlowe amb Liam Neeson, Las leyes de la frontera i la sèrie Hache, la ficció transforma Netflix en Petflix, una productora interessada a rodar a la capital del Bages una pel·lícula sobre la vida de sant Ignasi. «La resta és una bestiesa, amb entrades i sortides, amb malentesos que obliguen a improvisar per salvar el projecte», apunta Claret, que ha tingut l’ajuda d’Agustí Franch per fer l’escaleta de l’obra.

En l’apartat coreogràfic, Guitart ha sumat «una peça important», l’actor i ballarí Guillem Cirera, que s’ha responsabilitzat d’una de les quatre peces que es ballen; i també, «pensant en el relleu», ha fet que la seva germana, Aina Guitart, exerceixi d’ajudant seva.

Es ballaran peces d’estils totalment diferents, entre les quals Fever.

800 espectadors van veure «Manresa Experience» La darrera edició de la Innocentada va ser tota una odissea. La pandèmia va fer replantejar el format de dalt a baix i, així, Manresa Experience. La ciutat com mai l’has vist durava 40 minuts (mai una Innocentada havia estat tan curta), es van crear dos equips artístics de 6 actors i 6 ballarins cadascun, i el públic (un màxim de 50 espectadors per sessió) ocupava també l’escenari del teatre Conservatori. A més, es va estrenar en unes dates atípiques, al maig; es va haver d’ajornar el segon cap de setmana, i es va recuperar al setembre. Se’n van acabar fent 22 funcions, amb un total de 800 espectadors. La Innocentada anterior, A toc de campana, va atreure 1.820 espectadors en sis representacions. Era prepandèmia.