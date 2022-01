Des de l’anonimat, un antic treballador d’una agència d’astroturfing explica de quina manera funciona la manipulació a les xarxes socials i com n’és de fàcil fer passar per espontànies circumstàncies i situacions que no ho són gens ni mica.

El nom de l’autor d’aquest llibre és una incògnita perquè el contracte de confidencialitat que va signar amb l’empresa li impedeix fer públic el contingut de la feina que hi duia a terme, però Bot Ruso sent la necessitat d’explicar a la ciutadania com funciona la manipulació en el món virtual. Tal com diu la frase promocional de l’obra: «M’he passat molts anys insultant-te a les xarxes socials perquè algú em pagava». Més clar que l’aigua.

Els bots són els comptes de twitter o altres xarxes socials que amaguen la seva identitat i les seves intencions amb la voluntat d’influir en la voluntat, l’ànim o la creença de tot un col·lectiu. Una estratègia i un mecanisme que Bot Ruso defineix com a «Màquina de l’Odi» i que té com a finalitat evitar les opinions discrepants amb la qual es pretén privilegiar, difondre o imposar. Tal com explica l’autor, tot allò que passa al món digital i que nosaltres concebem com casual té al darrere un pla detallat que es basa en el coneixement de la informació que nosaltres mateixos compartim a internet.