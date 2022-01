Fa unes setmanes es va celebrar al teatre Conservatori de Manresa una molt especial sessió en commemoració dels 125 anys de la primera projecció de cinema a la nostra ciutat. Set pianistes de comprovada solvència van posar música, tal com es feia en els primers temps, a 14 curts de Segundo de Chomón (Terol, 1871 - París, 1929), que abastaven des del 1905 fins al 1913. L’esdeveniment, que va gaudir un nombrós públic, em serveix per dedicar un breu comentari a aquest pioner del setè art.

Chomón es va interessar des de jove pel cinema, sobretot per les cintes de Méliès. Després de la mili a Cuba, es va instal·lar a París, on, juntament amb la seva dona Julienne Mathieu –que va ser protagonista de molts dels seus films–, es va especialitzar en l’acolorit a mà dels fotogrames amb unes plantilles de la seva invenció, que de seguida van cridar l’atenció de l’empresa Pathé, llavors competidora de la Star i la Gaumont.

El 1902 s’estableix a Barcelona, on s’associa amb Macaya i Marro a la Hispania Films. Roda Choque de trenes, una espectacular crònica d’un accident ferroviari aconseguida mitjançant maquetes. Una altra cinta de l’època és El heredero de Casa Pruna, en la qual una colla de dones empaita un jove que ha posat un anunci demanant esposa. L’escena va inspirar la persecució final de Seven Chances, de Buster Keaton.

Retornat a París i a les files de la Pathé, té cura dels efectes especials de Vida y Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, on fa un tràveling en interiors, d’un decorat a un altre, procediment que només s’havia fet servir en comptades ocasions i sempre en exteriors, aprofitant que la càmera anava sobre vehicles. Una de les seves obres més característiques fou El hotel eléctrico, que va dirigir i protagonitzar ell mateix, en què una parella va a un establiment on tot funciona automàticament, fins que un borratxo es fa un garbuix amb els comandaments.

La fama de Chomón crida l’atenció de la Italo Films de Torí, i allí participa com a ajudant de direcció, tècnic d’efectes especials i primer càmera en la superproducció Cabiria, de Giovanni Pastrone, un pèplum amb Gabiele d’Annunzio de guionista. Cal recordar els moments del pas d’Aníbal pels Alps, la gegantina construcció del temple dels sacrificis a Moloch i l’erupció del volcà, que Chomón va realitzar amb l’efecte shufften, o sigui amb miralls i descomposició del fotograma. El cineasta també va fer servir, ja com a cosa natural, el tràveling, anomenat carello perquè anava sobre un carretó. Anys després, Abel Gance el va contractar per a la seva monumental Napoleó, film en què destaca la seva aportació a les escenes del setge de Toló i el desplegament de les tres pantalles de la polyvision.

La seva contribució al primitiu cinema fantàstic ens sorprèn amb el perfeccionament del pas de maneta de Méliès, les sobreimpressions, la doble exposició i les maquetes. Quan va morir estava experimentant els raigs ultraviolats per a la perfecció del color.