'Junil a les terres dels bàrbars' (Club Editor), de Joan-Lluís Lluís, ha guanyat el Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l’Any en la tercera edició dels guardons. El llibre s'ha imposat a 'El primer emperador i la reina Lluna' (Comanegra), del berguedà Jordi Cussà i a 'Terres mortes' (Anagrama), de Núria Bendicho, que han quedat finalistes. El guardó és el més ben dotat econòmicament a obra publicada, amb 20.000 euros directes per a l'autor i 5.000 més per a promoció. De la preselecció de nou obres publicades entre el novembre del 2020 i l'octubre del 2021, un jurat format per Anna Casasses, Neus Real, Marta Segarra, Oriol Izquierdo i Xavier Pla, en va escollir les tres finalistes.

Agraïment amb esmena Joan-Lluís Lluís ha rebut el premi amb aparent felicitat, però en recollir-lo el primer que ha fet ha sigut una esmena a la idea de literatura com a "competició esportiva" i ha assegurat que en literatura "no té cap sentit" distingir un "número u". L'escriptor de la Catalunya del Nord ha considerat que el 2021 va ser un any molt "dens" en l'àmbit de publicacions (a causa del confinament del 2020, ha apuntat) i que tant les altres dues novel·les finalistes com "moltes altres" publicades al llarg del darrer any "podia guanyar". Joan-Lluís Lluís ha explicat aleshores una història sobre un poble bàrbar –com el del seu llibre- i com aquest va deixar perdre la seva llengua per manca d'un estat que el protegís, tot fent un símil amb els perills de la situació del català a Catalunya. El jurat del guardó ha descrit 'Junil a les terres dels bàrbars' com "un llibre sobre llibres que és alhora una novel·la d’aventures, un viatge iniciàtic i una faula històrica que juga amb els lectors per enaltir el poder d’explicar històries". La història dels guardons El Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l’Any va néixer l’any 2017 emmirallant-se a altres distincions literàries mundials, com el Goncourt francès o el Booker anglès. El guanyador de la primera edició va ser Raül Garrigasait amb l’obra 'Els estranys'; 'Aprendre a parlar amb les plantes', de Marta Orriols, va endur-se el premi en l’edició 2018, i el 2019 el guardó va ser per a Martí Domínguez, amb 'L’esperit del temps'. L’any passat el Premi Òmnium de Novel·la va recaure en 'Boulder' d’Eva Baltasar.