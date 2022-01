L'exposició “Ressons de Fusioon” pretén recordar l'aportació del grup musical Fusioon a la història de la música progressiva, amb motiu dels 50 anys de les primeres publicacions del conjunt que van formar els músics Santi Arisa, Martí Brunet, Jordi Camp i Manel Camp. Es podrà visitar al Centre Cultural el Casino a partir d'aquest divendres, 28 de gener, fins al 13 de març. Concretament, l'exposició estarà oberta de dimarts a diumenge, de 17.30 a 20.30 h.

La mostra fa un repàs de la trajectòria de Fusioon, el grup manresà que va estar actiu entre 1971 i 1976, període durant el qual publicà tres LP i quatre singles, una producció discogràfica que va rebre elogis i crítiques favorables per l’originalitat i la qualitat de la seva música.

Fotografies, vídeos d’actuacions, audició de música, discos, cartells i materials diversos conformen una exposició que pretén transportar a l’atmosfera dels anys setanta i alhora permet veure com el grup va ser el bressol de moltes altres propostes musicals que els seus components van desenvolupar en els anys posteriors a l’experiència compartida de Fusioon, contribuint a la consolidació del panorama musical de l’estat amb les seves carreres individuals i en col·laboració amb altres figures de renom.

El Centre Cultural el Casino de l’Ajuntament de Manresa produeix l’exposició en col·laboració amb el projecte “De Minorisa a Carst” que desplega una sèrie d’activitats artístiques per celebrar els 75 anys de Manel Camp.

Un grup que es va fundar el 1971

Fusioon va ser un grup català de música progressiva fundat el 1971 per Manel Camp (piano i teclats), Jordi Camp (baix), Santi Arisa (percussió) i Martí Brunet (guitarra). Van començar la seva activitat musical a Manresa i el 1972 editen el seu primer disc amb el nom del mateix grup "Fusioon" (Belter), amb influències de música clàssica, jazz, pop i folk, que incloïa arranjaments de músiques diverses, entre elles una versió de "La danza del molinero", de Manuel de Falla.

Després de publicar alguns senzills, el 1974 apareix el seu segon àlbum "Fusioon 2" (Belter) –conegut popularment com el “Cocodril verd” en el que a més de composicions pròpies presenten unes variacions sobre un tema de Txaikovski. Entre les seves actuacions en directe cal destacar les participacions en el Festival de Música Progressiva de Granollers el 1971 i al Canet Rock l’any 1975.

Aquell mateix any enregistren a Madrid el seu tercer, darrer i més ambiciós disc, "Minorisa" (Ariola), que incloïa dues suites escrites per Manel Camp: "Ebusus", "Minorisa" i una per Martí Brunet: "Llaves del subconsciente". La darrera actuació de Fusioon va ser a la Sala Helena de Barcelona el 24 de febrer de 1976.