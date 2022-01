El Llibre Vermell de Montserrat dirigit pel mestre igualadí Jordi Savall (1941) amb la Capella Reial de Catalunya i Hespèrion XXI, el concert que donarà el tret de sortida a la capitalitat cultural d’Igualada el proper 5 de febrer, ja ha exhaurit les entrades. Tot i això, el mateix dia, a les 12 del migdia, es posaran a la venda a través del web www.tiquetsigualada.cat les entrades retornades o cancel·lades per covid de darrera hora que hagin estat comunicades.

L’acte inaugural d’Igualada Capital de la Cultura Catalana es farà a 2/4 de 8 del vespre a la basílica de Santa Maria de la capital de l’Anoia. Jordi Savall, que fa una dècada que no actua a casa seva, dirigirà el Llibre Vermell de Montserrat amb la Capella Reial de Catalunya i Hespèrion XXI. Es tracta d’un dels còdexs musicals més significatius del segle XIV per la seva varietat d’obres i estils que inclou. Jordi Savall, director d’orquestra i musicòleg especialitzat en música antiga, juntament amb els músics que formen La Capella Reial de Catalunya i Hespèrion XXI, presentaran un programa integrat per: O Virgo splendens, Stella splendens, Laudemus Virginem, Lot set gotxs, Plendens ceptigera, Polorum Regina, Cuncti simus, Mariam matrem, Imperayritz de la ciutat joyosa, Ad mortem festinamus.

El concert inaugural, com es va explicar en la presentació del progama d’actes de la capitalitat (vegeu Regió7 del 13 de gener), es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube de l’Ajuntament d’Igualada https: www.youtube.com/user/ajuntamentIGUALADA. Paral·lelament, l’acte inaugural es retransmetrà en directe des d’Igualada Fashion Lab (carrer Lleida, 53 3r). El professor universitari, investigador i crític musical Jaume Radigales presentarà el mestre Savall i contextualitzarà la seva obra, el Llibre Vermell de Montserrat, per tal d’acompanyar el públic en aquest viatge musical. L’entrada és gratuïta i cal reservar-la a l’adreça següent: www.tiquetsigualada.cat/igualada-ciutat-de-la-cultura.

Cinema pels 80 anys del mestre

La programació del primer quadrimestre de la capitalitat ofereix més de 250 activitats i, al voltant de la figura de Savall, com es va apuntar, s’ha organitzat el «Cicle de cinema: Jordi Savall, 80 anys del gran mestre». Es podran visionar a la Sala Gran de l’Ateneu Cinema les pel·lícules: Tots els matins del món i el documental Jordi Savall y los Borgia. Les entrades són gratuïtes i es poden adquirir a www.ateneucinema.cat.

Tots els matins del món (Tous les matins du monde) es podrà veure demà a les 7 de la tarda. És una pel·lícula francesa d’Alain Corneau estrenada el 1991 amb Gérard Depardieu. La banda sonora original del film és del mestre igualadí i inclou una selecció de peces de Marin Marais, Sainte Colombe, François Couperin i Jean-Baptiste Lully. Va aconseguir el César a la millor música escrita per a un film, el Gran Prix Nouvelle Académie Du Disque, Disque D’or (Rtl-Snep), Croisette d’or Grand Prix de la Ville de Cannes. També va ser nominada a la millor pel·lícula de parla no anglesa als Globus d’Or (1992), a la secció oficial del Festival de Berlín (1992) i va obtenir 7 Premis César, incloent-hi el de millor pel·lícula i direcció d’entre 11 nominacions.

Jordi Savall y los Borgia és un documental que aprofundeix en el procés de creació de l’obra Dinastia Borja, basada en la història d’aquesta influent família renaixentista. En aquesta obra, Jordi Savall traça una panoràmica musical del Renaixement. Es podrà veure el dimarts 1 de febrer (19 h).