El teatre Kursaal de Manresa protagonitzarà aquest dimecres a la nit el segon capítol del programa El Llop, conduït per l'actor Àngel Llàcer. El popular director de teatre va fer parada a la capital bagenca a mitjans de novembre del 2021 per trobar els millors actors i actrius amateurs que formaran part de la nova companyia que representarà Terra Baixa amb els recursos d’una producció professional.

El resultat d'aquest càsting, que es va allargar durant tres dies, s'emetrà demà a les 22:05 hores a TV3. En aquesta segona fase, Llàcer intentarà acabar de configurar a la capital bagenca el grup de 33 candidats que passaran a la següent fase del programa. Es tracta d'un episodi que, tal com ha garantit la producció del programa, no només girarà entre el sí i el no, sinó que hi haurà molts candidats que es quedaran als llimbs, pendents de la decisió final.

La següent fase del concurs a Món Sant Benet

La comarca del Bages també protagonitzarà el tercer i quart episodi del concurs. El Laboratori Teatral, que s'emetran el 2 i 9 de febrer, es va rodar íntegrament a Món Sant Benet. Serà en aquest espai on l'equip del programa i els 33 actors seleccionats en les dues anteriors emissions conviuran durant quatre dies sencers. A través d'audicions grupals, càstings per trios, dinàmiques col·lectives coneixerem més a fons els artistes amateurs escollits de tota Catalunya. L'espectador també descobrirà en el pròxim capítol els primers 11 eliminats.

Un reality de divulgació cultural

A ‘El Llop’, un programa el format del qual gira entorn el concurs, el reality i la divulgació cultural, l'espectador veurà com es crea una representació teatral des de zero, sent testimonis de totes les fases tècniques i artístiques necessàries fins a representar l’espectacle. Amb l'entreteniment com a punt de partida i amb la voluntat de reivindicar i dignificar el teatre amateur del nostre país, Llàcer i el seu equip voltaran per Catalunya per formar la companyia i viure tot el procés d’assajos fins el dia de l’estrena. Un cop s’hagi emès el programa de televisió engegarà una gira per Catalunya per representar el muntatge als principals teatres del país, amb totes les característiques d’una producció escènica professional.