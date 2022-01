Després d’un any de gira amb més de 60 funcions arreu del país, torna a l’escenari d’El Maldà El silenci dels telers, un espectacle de factura berguedana que porta a escena la vida en femení de les colònies tèxtils catalanes. L’obra, que està inspirada en el llibre amb el mateix nom de la historiadora Assumpta Montellà, és una adaptació d’Anna Maria Ricart dirigida per Ferran Utzet, basada en una idea original de la gironellenca Maria Casellas -que també exerceix de productora- i que l’interpreta amb la l’actriu banyolina Andrea Portella.

La peça, que s’havia s’estrenar a Gironella el març del 2020 just quan es va decretar el tancament per la pandèmia, va arribar finalment als escenaris el juliol del mateix any, al Kursaal de Manresa i va fer una primera temporada a El Maldà, la tardor del 2020. Ara, les xemeneies de les colònies tèxtils del Llobregat tornen a treure fum a Barcelona, al teatre del carrer del Pi, des d’ahir i fins al 13 de febrer.

El silenci dels telers neix de la voluntat de Casellas, de donar veu als testimonis de les dones que van treballar a les fàbriques, i de mostrar el dia a dia de la vida a la colònia. Una realitat que li toca molt de prop, ja que la seva mare i les seves dues àvies hi treballaven. Com explicava ella mateixa en la presentació del projecte, que es va fer a la Torre de l’Amo de Viladomiu Nou, «l’obra parteix d’una idea personal. Jo soc nascuda a Gironella, a Cal Bassacs. Des de casa meva es veu la fàbrica. De petita anàvem a jugar a la resclosa, al costat del riu, entràvem a la torre de l’amo... la meva mare i les meves àvies havien treballat a la fàbrica, així que havia sentit un munt d’històries sobre les colònies tèxtils».

La peça és una ficció protagonitzada per dues veus femenines, la Carme i la Pilar, interpretades per Casellas i Portella, que transcorre al llarg de 100 anys d’història del nostre país. «Volia parlar de les històries petites que s’amaguen darrere de la Història, darrera les màquines, d’un món ordenat, jerarquitzat i obedient que contrastava amb la naturalesa salvatge i feréstega de la zona», explica. El resultat és una peça que mostra el dia a dia d’aquests recintes fabrils a través de petits testimonis personals femenins, d’aquelles dones treballadores molt invisibilitzades. Un espectacle que tot i la distància temporal, com diu el seu director, Ferran Utzet, «ajuda a comprendre d’on venim i d’on som».

La Pilar i la Carme i les generacions de dones de les colònies

Tot i ser una obra que beu del context històric, El silenci dels telers no és, segons la seva productora, «una obra de memòria històrica». Es tracta d’una creació ficcionada a través de situacions dramatitzades en les quals inevitablement tot el que s’està explicant s’emmarca en la memòria històrica i social. La Pilar i la Carme donaran veu a les diferents generacions de dones que van ser el motor de les fàbriques i de la vida a les colònies.

El silenci dels telers es podrà veure fins al 13 de febrer, de dimarts a diumenge, a les 8 del vespre i diumenges a les 7 de la tarda. Els preus oscil·len entre els 16 i els 20 euros.