El trompetista bagenc David Solernou Bellido, traspassat de manera sobtada dilluns a la matinada per causes naturals, serà acomiadat avui, a les 11 del matí, a l’església de Viladordis. Des del moment de la notícia del seu traspàs, comunicada per la mateixa Selvatana, les xarxes s’han omplert de mostres de condol. Solernou, de 30 anys, havia fundat la Cobla Camps i formava part de la junta directiva de l’Associació Sardanista Bon Rotllo, ambdues de Sant Joan de Vilatorrada. Format al Conservatori Superior de Música del Liceu, Solernou va estudiar al Conservatori Municipal de Música de Manresa i treballava a l’escola Esclat de la capital del Bages i als centres barcelonins Àrtic Escola de Música i Laboratori Sonor i Trémolo Escola de Música i Arts Escèniques. També va ser professor de La Big Band del Guillem Catà.