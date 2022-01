El rodatge de la sèrie Sin huellas, amb les actrius Carolina Yuste i Camina Sodi de protagonistes, continua avui a Manresa, en exteriors, a la zona de les Bases de Manresa. Així, la productora Zeta Studios ha comunicat als veïns la filmació que, com va informar l’Ajuntament fa uns dies, comportarà afectacions al trànsit. La filmació es farà entre les 3 de la tarda i les 10 de la nit, al carrer Pere Vilella, entre Bernat de Cabrera i Jaume Amergós. Es preveuen talls intermitents -de no més de 5 minuts- que afectaran vehicles i vianants. Sin huellas, que mescla el thriller, la comèdia i el western, és una sèrie espanyola original d’Amazon Prime Video que tindrà 8 episodis de 40 minuts cadascun i que explica la història de dues dones de fer feines, una gitana, l’altra mexicana, que acabaran sent còmplices d’un assassinat. La idea és que la sèrie s’estreni aquest 2022 a més de 240 països. El guió de Sin huellas el signen Carlos de Pando i Sara Antuña amb Gabi Ochoa (El amor no es lo que era) i Héctor Beltrán (La Peluquería). La direcció la compartiran Paco Caballero, Gema Ferraté, Samantha López Speranza y Koldo Serra.