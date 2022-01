Espanya coneixerà aquest dissabte el candidat que representarà el país al festival Eurovisión 2022. La selecció es durà a terme en el marc del primer Benidorm Fest, on, després de la retirada de Lina Ki del festival, 13 participants competiran per guanyar-se el títol de representant en la fita musical anual que enguany se celebrarà a Turin el 14 de maig.

Benidorm Fest: dia i hora de l'emissió?

La primera semifinal del Benidorm Fest arrencarà en directe aquest dimecres a les 22.40 hores a TVE. A aquesta gala li succeirà el dijous 27 de gener la segona semifinal, també en el mateix horari. Ambdues gales tindran una durada aproximada de 70 minuts.

Aquesta nit participen al festival, en aquest ordre, Varry Brava, Azúcar Moreno, Blanca Paloma, Unique, Tanxugueiras i Chanel. La cantant Lluna Ki, que també havia d'actuar, s'ha retirat del concurs en no poder utilitzar autotune. Parteixen com a preferides les Tanxugueiras, que fins avui estaven a l'espera de poder actuar després del positiu que van notificar pocs dies abans de la gala dues de les seves integrants. D'aquesta primera nit, quatre de les sis candidatures passaran a la final.

Les actuacions que configuraran la segona semifinal seran les de Xeinn, Marta Sango, Javiera Mena, Gonzalo Hermida, Rigoberta Bandini, Rayden i Sara Deop. D'entre tots ells s'escolliran els últims quatre finalistes.

La selecció dels vuit aspirants que arribaran a la final es farà a través d'un sistema de votació mixt on comptarà la valoració d'un jurat professional compost per cinc experts nacionals i internacionals, el vot d'un jurat demoscòpic i aquell rebut per SMS.

Per la seva banda, la final tindrà una mica més de 90 minuts de durada i se celebrarà el dissabte 29 de gener.

Què sabem dels 13 aspirants?

Primera semifinal

VARRY BRAVA, "Raffaella": A l'estil de la Casa Azul, el grup vol aportar un gir a les candidatures nacionals amb un toc 'indie'. Després de més d'una dècada en grans festivals i sales del país, el trio arriba a Benidorm amb un esperit dels anys 70 i una de les millors cançons del seu repertori.

AZÚCAR MORENO, "Postureo": Són llegenda d'Eurovisión on el 1990 van quedar en cinquena posició per la força del "Bandido" i per la seva famosa estètica escènica. Tornen amb un tema amb aquesta personalitat entre el pop racial i ballable i la rumba suburbial i tot amb la seva recentment estrenada producció més potent.

BLANCA PALOMA, "Secreto de agua": Digna representant de l'embranzida actual que tenen veus delicades i emotives com les de Valeria Castro, Rosalía o María José Llergo. La seva catàrtica cançó, una espècie de cant de nimfa amb deixos flamencs, serà una de les dues úniques balades de la selecció, amb una petita tornada emocionant.

UNIQUE, "Mejores": Una bona part de l'audiència tradicional d'Eurovisión troba a faltar les "boy bands". Aquí és on juga la seva millor carta aquest quartet de pop melòdic que s'actualitza amb sons urbans, com en aquest tema de tirada èpica que parla de progressar junts. A Benidorm Fest hi haurà, a més, acrobàcies.

TANXUGUEIRAS, "Terra": El trio gallec és un dels grans preferits a guanyar el Festival. En els seus directes, les gallegues saben com calar foc amb una irresistible percussió i el seu càntic ancestral que ens remeten a aquest estil folklòric característic de les terres d'on són natives.

CHANEL, "SlowMo": El seu major hàndicap és sostenir durant tres minuts una cançó canònica de sons urbans i llatins actuals que, després del primer minut, ja revela tots els seus secrets. No obstant això, després dels assajos de la seva aclaparadora posada en escena, hi ha qui parla d'ella com la Eleni Foureira de Benidorm Fest?

Segunda semifinal

XEINN, "Eco": Ballable, aeròbic i desenfadat, no se sol fer música així a Espanya, amb un peu en les típiques produccions sueques i un altre en el "synth pop"dels anys 80. El jove intèrpret va començar a llaurar la seva fama amb versions en internet i ara buscarà la seva oportunitat d'èxit al Benidorm Fest.

MARTA SANGO, "Sigues en mi mente": Aquesta malaguenya ja va mostrar a l'edició del 2018 d'Operación Triunfo una singular personalitat que en aquesta ocasió la condueix a homenatjar el pop dels 80 en una cançó que escombra la nostàlgia amorosa amb una melodia alegre i orgullosament naïf en la qual els teclats, amb el segell de Guille Mostassa com a productor, juguen un paper tan important com la veu.

JAVIERA MENA, "Culpa": Amb quatre discos en el seu repertori i èxits que són referent LGTB+ com "Espada", la xilena establerta a Espanya arriba a Benidorm Fest amb un pop electrònic molt en la seva línia i en la de l'Eurovisión més modern per a parlar de desprendre's de la pressió externa darrere de la llibertat.

GONZALO HERMIDA, "Quién lo diria": El seu timbre és el millor de l'aposta d'aquest jove compositor i intèrpret gadità que, aliat amb David Santisteban, cerca emocionar amb una balada bucòlica d'arrel andalusa, tan habitual a Espanya a través d'artistes com Manuel Carrasco o Pablo López. A causa del seu positiu per covid-19 no podrà cantar en directe en les semifinals i, en el seu lloc, s'emetrà el videoclip de la cançó.

RIGOBERTA BANDINI, "Ay Mama": Autora d'un dels èxits del pop alternatiu de 2021, "Perra", és una altra de les candidates més demandades pels seguidors d'Eurovisión per a guanyar el festival. Inesperat en els seus girs, no tan immediat com alguns dels seus competidors, aquest himne a la maternitat i a la llibertat del cos femení són tres cançons en una, amb un final que demana pits a l'aire "al pur estil Delacroix".

RAYDEN, "Calle de la llorería": Vuit mesos va trigar aquest excampeó de la Batalla de Galls que omple el Wizink Center de Madrid a polir la producció d'un tall de lletraque reivindica la vulnerabilitat sobre un fons d'aplaudiments. Incloent el seu videoclip, és la candidatura més tancada de Benidorm Fest i també una de les preferides dels estrangers per la seva originalitat.

SARA DEOP, "Make You Say": "Alegria i toc llatí per a aixecar-te a ballar" és el que ofereix la benjamina d'aquest primer Benidorm Fest, a la qual molts van descobrir com a concursant de "La Voz Kids" fa cinc anys, quan només tenia 13. El seu salt a la maduresa musical arriba amb aquest tall sensual, però sense espai per a la sorpresa, massa ancorat a la seva fórmula de base.