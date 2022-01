Contra tot pronòstic, la primera semifinal del Benidorm Fest, retransmesa en directe ahir nit a RTVE, va deixar uns resultats que lluny quedaven de les apostes que fins ara els eurofans havien fet a les xarxes socials. Els nervis del directe, una posada en escena inadequada i la mala gestió de la realització de les càmeres van fer que algunes de les candidatures, que a priori es posicionaven com a preferides a guanyar la primera semifinal del festival, quedessin relegades per altres representants menys populars.

Aquest és el cas de Chanel. La jove cubana de 30 anys va arribar a Espanya quan només en tenia quatre i en els clips de presentació assegurava que la seva candidatura al festival, on s'escollirà el representant d'Espanya a Eurovisión 2022, havia arribat a les seves mans en forma de "regal". Fanàtica de Beyoncé, la jove va fer honor a la cantant estatunidenca portant a l'escenari SloMo, un tema explosiu que va deixar els eurofans bocabadats.

La previsió d'una actuació estel·lar ja va arribar al llarg de la tarda d'aquest dimecres de la mà de tiktokers com Lucía Ferrero. L'eurofan, enviada per cobrir el festival per a les xarxes socials, va avançar després d'assistir a l'assaig general previ a la gala que la cubana seria una de les actuacions més inesperades i sorprenents de la nit.

Així mateix ho va anunciar la mateixa artista que, abans de l'actuació ja havia garantit que havia treballat "molt dur a la cinta de córrer" per aconseguir que la combinació de veu i coreografia fos perfecte. El treball es va demostrar quan va executar una actuació immaculada que va recordar a la d'Eleni Foureira, la representant de Xipre que va quedar segona en el certamen eurovisiu l'any 2018.

La combinació de la seva presència damunt l'escenari amb un registre vocal que tocava la perfecció i una coreografia d'infart van aconseguir posicionar la cubana al capdavant del rànquing de la nit, amb 110 punts. Amb aquesta puntuació, la candidata ja té una plaça assegurada a la gran final d'aquest dissabte.

Chanel, Tanxugueiras, Blanca Palomar i Varry Brava són els 4 primers finalistes del Benidorm Fest

Relegades a una segona posició, amb 93 punts, les Tanxugueiras, el trio gallec que partia com les preferides de la nit, van deixar un regust agredolç després d'interpretar Terra en una actuació que s'esperava que tingués un joc de llums potent i amb una gran representació folklòrica. Tot i així van aconseguir classificar-se per a la gala final, juntament amb Blanca Palomar i Varry Brava.

Palomar va ser la segona gran sorpresa de la nit. L'artista va interpretar Secreto de agua ( 79 punts), l'única balada de la gala d'ahir nit. Amb un registre vocal angelical i flamenc de l'artista d'Alacant juntament amb la posada en escena de fantasia va sorprendre un públic totalment esbalaït. D'altra banda, Varry Brava, els quarts classificats per a la final, van ser els encarregats d'obrir la nit amb Raffaela (74 punts) una cançó que va fer vibrar el públic present al recinte a l'estil dels anys vuitanta.

Les Azúcar Moreno, el popular duo que ja va participar en el certamen eurovisiu el 1990, van quedar desclassificades amb el seu tema Postureo (57 punts). El mateix va succeir a la boy band Unique que lluny de quedar com els Mejores van haver de conformar-se amb 40 punts de la totalitat de vots proporcionats pel jurat professional - conformat per Natalia Calderón, Miryam Benedited, Estefanía García, Dietmann i Félix Bergsson- i el vot popular.

Aquest dijous a les 22:40 hores, RTVE emetrà en directe la segona semifinal del festival on s'escolliran els últims quatre finalistes que es batran a duel per ser escollits com el/la representant d'Eurovisión 2022.

Els 4 moments clau de la nit

Salvador Sobral, guanyador d'Eurovisión 2017, revela la seva candidatura preferida

El que va ser el guanyador el 2017 del certamen eurovisiu va sorprendre tothom en mullar-se i revelar la seva candidatura preferida de la nit. "Voy con las gallegas" va cridar el portugués després d'acabar la seva actuació com a artista invitat de la nit. La seva predilecció per Tanxugueiras va encendre les xarxes socials.

Para quienes todavia no lo han visto: El momento en que Salvador Sobral grita "¡VIVAN LAS GALLEGAS!" ¡VOY CON LAS GALLEGAS!" En apoyo a las #Tanxugueiras #TanxugueirasAEurovision luego de su actuacion cantando "fui ver meu amor" en el #BenidormFest pic.twitter.com/Qez4pSYHdP — Salvador Sobral En Español (@hispanicsobral) 27 de enero de 2022

Tanxugueiras no sorprèn al jurat professional

La decisió del jurat professional de no seleccionar amb els seus vots el grup gallec com un dels finalistes va deixar bocabadats al públic i a molts dels usuaris de les xarxes socials que no van badar en criticar la decisió dels cinc professionals.

Cositas que se podrían repensar del #benidormfest

-Menos peso del voto del jurado.

-Otro jurado.

-Posibilidad de voto gratuito mediante app.

-Otro jurado.

-Mayor porcentaje del voto telefónico.

-Otro jurado. — Nando López 🏳️‍🌈 (@Nando_Lopez_) 26 de enero de 2022

Sinceramente el jurado y RTVE deberían de plantearse lo alejados que están de lo que quiere el público.

La verdad.

Tanxugueiras primeras de televoto y 5 de jurado.

Si queréis que sea el festival que queremos que no haya un jurado tan alejado de la realidad #BenidormFest — Daniel Bèrtolo (@bertolo_daniel) 26 de enero de 2022

Els seus punts van anar a parar a les actuacions de Chanel, Blanca Paloma, Azúcar Moreno i Varry Brava.

Clavada de moc de Máximo Huerta als eurofans i l'espontaneïtat d'Ines Hernand

Un altre dels elements més comentats de la gala va ser el paper que van jugar els tres presentadors del festival. El periodista Máximo Huerta, la cantant Alaska i l'humorista Inés Hernand van ser els encarregats de conduir una nit plena de moments polèmics. Huerta va protagonitzar un d'ells. En acabar d'anunciar la votació del jurat professional, el públic va escridassar la decisió del jurat de no haver escollit les Tanxugueiras entre les quatre preferides de la nit. En resposta al descontrol del plató, el presentador va deixar anar un comentari dirigit a tots els eurofans amb què es va guanyar un fort aplaudiment:

"Estimats eurofans, si ens agrada la música, el que hem de fer és donar suport al nostre grup, anar als seus concerts i comprar els seus discos. Això d'entrada"

Més tard, durant la revelació dels últims punts, les paraules fora de guió Hernand també van ser molt comentades a les xarxes. La jove presentadora i youtuber, que ja ha demostrat ser una gran eurofan a les xarxes socials, no va poder amagar els nervis que li generava revelar les puntuacions en comentar esporàdicament a Huerta i Alaska que no podia entendre "com no podeu estar nerviosos en fer això".

Una exparticipant d'Eurovisión amagada al Green Room

Un cop finalitzades les actuacions, els sis candidats de la primera semifinal van descansar en l'espai batejat com a Green Room a l'espera de la decisió final del jurat. En un moment donat, Inés Hernand es va passejar entre els artistes per xerrar amb ells per fer temps abans d'anunciar els finalistes. Quan vas el torn de parlar de Blanca Paloma, que estava acompanyada de la seva germana, Hernand va revelar que la familiar de l'artista, Sarah Paloma, ja havia trepitjat el plató d'Eurovisión l'any 2003, en aquest cas en l'edició Junior, per interpretar Navegando en internet.

El missatge de la cançó de Marlon: "Tu eres más de perreo"

El segon invitat al programa va ser la banda Marlon. Apostant per un tema acústic, ningú s'esperava que un dels versos de la tornada que van escollir per a l'ocasió fos "Yo soy más de rock pero tú eres más de perreo". Especialment, després de presentar el tema com una balada d'estil bucòlic.

Que la canción se llame "De perreo" y sea una balada acústica a guitarra es muy Marlon #BenidormFest — Celia (@celia_garcia97) 26 de enero de 2022