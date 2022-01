La segona gala del Benidorm Fest, el festival on s'escollirà el representant d'Espanya a Eurovisión 2022, va deixar un regust agredolç a les xarxes socials. Els eurofans que van seguir les actuacions d'ahir nit a RTVE van mostrar la seva indignació a través de les xarxes socials en considerar que la segona semifinal s'havia quedat a mig gas respecte la primera.

Benidorm Fest va arrencar la seva primera edició dimecres i va deixar bocabadats tant al públic com al jurat amb les actuacions dels que van ser escollits com els primers quatre finalistes.

Després de l'espectacle que van oferir Chanel, Tanxugueiras, Blanca Paloma i Varry Brava, s'esperava que la segona semifinal estigués al mateix nivell. La gala, però no va complir les expectatives dels aficionats al certamen. Els eurofans van cremar les xarxes socials amb comentaris on criticaven la senzillesa de la posada en escena de la majoria de les actuacions, la poca afinació d'alguns concursants i la falta d'originalitat de les propostes.

La afinación hoy se quedó en casa. #benidormfest — MALBERT (@ItsMalbert) 27 de enero de 2022

A mig programa, els comentaris van canviar de direcció quan va arribar l'actuació de Paula Ribó, àlies Rigoberta Bandini. La catalana, que ja venia posicionada com una de les preferides pels eurofans, va entonar l'oda feminista Ay Mamá amb una posada en escena senzilla però carregada de simbolisme.

Acompanyada per gran part de la seva família, la cantant va complir amb l'objectiu de dur sobre l'escenari la representació del pit femení. Durant el seu al·legat final, abans de conèixer la puntuació del jurat, Bandini va deixar clar la seva intenció de portar, si resulta guanyadora, "tots els tipus de mames" al certamen eurovisiu que enguany se celebra a Torí el 14 de maig.

L'objectiu de la catalana està a un pas més de fer-se realitat, ja que al final de la nit, les votacions del jurat professional i popular la van classificar com la millor actuació de la nit, amb 111 punts, i per tant, va guanyar un passatge directe a la final del concurs.

La gran sorpresa de la gala, però va arribar de la veu de Rayden. Calle de la llorería va convertir l'escenari en una rua musical molt energètica que va aconseguir ficar el públic del pavelló dempeus. Com a resultat de la seva actuació, el cantant madrileny va rebre 90 punts i es va postular com a segon finalista de la nit.

Els dos candidats restants que van aconseguir passar a la final van ser Xeinn amb Echo (81 punts) i Gonzalo Hermida amb la seva balada Quién lo diria (76 punts). I si, qui li diria a l'artista andalús, que malgrat haver donat positiu per covid i no haver assistit a la gala, acabaria sent seleccionat com el vuitè finalista que competirà el pròxim dissabte pel bitllet d'anada a Torí per representar Espanya a Eurovisión 2022.

Els tres moments que van marcar la nit

L'estilisme dels candidats, objecte de mems a les xarxes

A banda de crítiques, a les xarxes socials també hi va haver espai per als mems. La gran majoria d'ells va estar dirigit a l'estilisme de Marta Sango i la preferida de la nit, Rigoberta Bandini.

El duo dinàmic de Máximo Huerta i Inés Hernand

Una nit més els presentadors del festival van acaparar alguns dels moments èpics de la nit. Els comentaris perspicaços del periodista i l'espontaneïtat de la humorista els van convertir en el duo dinàmic de la gala.

La ganadora del Benidorm fest es Ines Hernand pero no estáis preparadas para esa conversación — Carlos Carvento (@CCarvento) 27 de enero de 2022

La versió estel·lar de 'Bailar pegados' de Ruth Lorenzo

La que va ser la representant d'Espanya en el festival d'Eurovisión l'any 2014, va trepitjar l'escenari de Benidorm com a artista convidada de la segona semifinal. Lluny d'interpretar el mític Dancing in the rain o algun dels temes del seu repertori, l'artista va escollir fer una versió molt íntima del popular Bailar pegados de Sergio Dalma. L'espanyola va demostrar un cop més la potencia i control del seu ampli registre vocal, amb què va deixar bocabadats els espectadors. Molts usuaris van comentar irònicament a les xarxes que Lorenzo hauria d'haver estat la guanyadora del Benidorm Fest i participar per segona vegada en el certamen musical europeu.