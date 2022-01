Com un apèndix inesperat de la novel·la «Revancha», Kiko Amat va escriure un breu assaig sobre l’odi i els enemics, així com els perjudicis i els beneficis que ens poden comportar.

Ja ho deia Plutarc en un tractat escrit a cavall dels segles I i II de l’era cristiana: qui es vulgui salvar, que es proveeixi d’amics autèntics o enemics ardents. No cal escarrassar-se gaire a caure bé a tothom: és impossible i, a més, absurd. I, fins i tot, improductiu perquè, tal com explica Kiko Amat (Sant Boi de Llobregat, 1971), es pot passar del rancor a l’escriptura amb tota naturalitat, bo i admetent que la figura de l’enemic ens ajuda a superar-nos. Però no esperem ni un bri de manual d’autoajuda en aquest text –els qui no entenen les indirectes ni la ironia formen part de la llista capriciosa, arbitrària i divertida d’enemics que exposa en un dels capítols– on l’autor es banya en l’autobiografia a estones en pilota picada per deixar clar que l’odi i altres formes subalternes de ressentiment són combustible d’última generació. I, si no, fixem-nos en Edwyn Collins. El músic escocès, rememora Amat, componia des de la mala bava i l’animadversió fins que dos vessaments cerebrals el van amansir: va continuar essent molt bo, però sense nervi. Per tant, odiem, però que sigui per a una bona causa.