Amb puntualitat britànica, Jordi i Manel Camp. Santi Arisa, salvat per la campana. I, «en esperit», sobrevolant la trobada, Martí Brunet. Tres dels quatre músics manresans que van crear el 1971 Fusioon es reunien ahir a la sala gran d’exposicions del Casino de Manresa per inaugurar l’exposició que homenatja l’aportació valenta, atrevida i decidida del quartet manresà en la història de la música progressiva a l’Estat espanyol. Quatre músics «d’una ciutat de províncies» que van crear un grup únic «avançat al seu temps», amb una vida efímera (5 anys) però intensa que, cinquanta anys més tard, continua sent un referent, com apuntava el gestor cultural Pep Garcia, coordinador del projecte De Minorisa a Carst, en el qual s’inclou la mostra i que celebra els 75 anys de Manel Camp.

Ressons de Fusioon, que es podrà visitar fins al 13 de març, s’omplia i s’obria ahir al públic per proposar, com explicava Garcia, «un viatge en el temps»: a una època (els setanta encara en franquisme) i a un grup (que va trencar clixés) i que va saber treure profit de «la potència i la força de Santi Arisa; la innovació de Martí Brunet; el saber fer i el saber tocar de Jordi Camp i el llenguatge musical de Manel Camp». Però, que, malgrat tot, potser, «no ha tingut el reconeixement històric que es mereix». Arribava el torn de Santi Arisa (portaveu de la banda i avisat que no havia d’allargar-se), que va fer gala d’un torrent verbal comparable a l’energia de les seves baquetes, i que va definir el moment d’«emocionant»; que va recordar una actuació del grup al Passeig; que va fer broma sobre com King Crimson o Emerson, Lake & Palmer havien copiat «el millor grup del món»; que es va capbussar en el record d’una gravació (amb sorollets inclosos) als estudis Kirios de Madrid, quan Teddy Bautista es va adonar «que Martí Brunet havia inventat la música electrònica amb una capsa de sabates»; i que va acabar agraint el reconeixement que va permetre, ahir, «tornar a estar junts, o quasi. És impagable».

El musicòleg de l’ESMUC, Gianni Ginesi, comissari d’una mostra dissenyada per Josep Morral i Enric Casas, va explicar el recorregut expositiu –a través de plafons, fotos, discos, retalls de premsa i enregistraments– i va apuntar tres conceptes claus: «Música, modernitat i Manresa» per entendre el qui, el com i el perquè de Fusioon. Si la regidora de Cultura, Anna Crespo, obria els parlaments, l’alcalde Marc Aloy els tancava assenyalant la personalitat d’un Manel Camp que ha propiciat una mostra –i un aniversari– lluny de l’autohomenatge; al contrari: és ell qui «homenatja totes les persones que l’han acompanyat en la seva trajectòria vital i professional». Un «regal» per a la ciutat.