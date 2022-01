La llibreria Parcir de Manresa acollirà finalment el dijous 10 de febrer, a les 19 h, la presentació del llibre L’horitzó del mar de Buchenwald (Edicions El Cep i la Nansa) d’Enric Garriga Elies, fill del deportat Marcel·lí Garriga, president fins fa poc de l’Amical de Mauthausen i actual membre del Comitè Internacional del Camp de Concentració de Buchenwald. Inicialment la presentació era prevista per al dia 1 de febrer, però s’ha hagut d’ajornar. El llibre serà presentat per l’historiador i membre de l’Associació Memòria i Història de Manresa Jordi Pons Pujol i tindrà la presència de l’autor, que no ha volgut escriure cap llibre d’història: «És un llibre de sentiments, d’emocions i d’impressions. Un intent de descriure una història, no la Història, des de la subjectivitat de qui us parla». L’acte s’inclou en la commemoració a Manresa del Dia Internacional en memòria de les víctimes de l’Holocaust.