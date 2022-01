La necessitat d’escriure sempre ha acompanyat la jove Mar Peñarroja Paz (Manresa, 2002), però la possibilitat de publicar va començar a prendre forma quan el plec de pensaments reunits a la llibreta va traspassar els recels de l’autora, que, sabent-se una desconeguda en els cercles literaris, es creia poc interessant per als lectors. Fins que el segell Quòrum, vinculat a Cossetània, es va mostrar disposat a convertir la seva passió en llibre i el resultat, Viure en vers, exhibeix la capacitat literària d’una autora que té molt a dir.

«Sempre he escrit per bregar amb els meus sentiments, no paro de pensar, i necessito posar el caos en ordre», afirma Mar Peñarroja: «Quan escric, allò que em semblava un drama deixa de ser-ho». Sobre la pàgina en blanc, la manresana llueix tremp narratiu i cerca la complicitat del lector: «Vull donar-li el mateix que jo vaig sentir quan escrivia». No en va, és molt conscient del que anota, encara que la força primigènia sigui una vivència tan allunyada de la raó com les emocions. «Recordo cada moment de cada poema», afegeix.

Peñarroja escriu des de petita, no se sent còmoda teclejant paraules en el mòbil i li agrada tenir una llibreta i un bolígraf a la tauleta de nit. «La narradora dels poemes i les proses de Viure en vers soc jo i el que jo he viscut, però passat per molts filtres». El conjunt va néixer sobretot durant el confinament de la primavera del 2020, ordenat per combatre el virus: «

Vaig dormir malament, vaig escriure força, i molts textos del llibre van sortir d’aquells dies. Però n’hi ha que són de fa anys, línies que vaig posar en alguna llibreta perduda».

Amor, dolor, contemplació

De llargàries diverses, els textos de Viure en vers s’agrupen en tres blocs: «En el primer parlo de l’amor; en el segon, del dol i el malestar, és un punt més fosc; i en el tercer hi ha els poemes que no sabia on posar, són més contemplatius». El lector pot estar temptat de cercar-hi la cronologia d’un desamor, però Peñarroja admet que no hi ha voluntat de relat lineal. «Quan escrivia, tot el que em passava era molt recent, ho tenia a flor de pell, ara ho veig en perspectiva i és cert que es veu aquesta evolució, potser perquè hi ha poemes escrits en condicions diferents que són coetanis els uns dels altres». I, al capdavall, «és poesia i fas que les coses sonin així de grans».

Des d’un parell de versos tan contundents com «Els he tallat les ales / a les papallones de l’estómac» fins a proses poètiques expressades en una pàgina sencera, Peñarroja sempre comença i acaba el poema que ha iniciat. «Soc impacient», admet: «I incapaç d’escriure res gaire llarg, de tenir continuïtat durant molts dies».

El tràngol de publicar es va desencallar quan una amiga de la família li va parlar de Quorum. «Jo penjava poemes a Instagram, i hi havia gent que m’animava a publicar-los, però jo no soc ningú i no pensava que una editorial tingués cap interès a publicar-me», reconeix Peñarroja: «Tinc el sentiment de l’impostora, penso que això que faig no val res».

La jove autora bagenca va trigar poc a adonar-se que hi havia prou gent disposada a comprar el llibre a l’avançada per arribar als 120 exemplars que li asseguraven que Quorum tirés endavant l’edició. Concretament, van ser 123, recorda. Un bon exemple per a altres autors novells que vulguin traspassar el llindar de la intimitat, treure els blocs de notes de la foscor del calaix i compartir poemes i narracions amb el públic.

«Hi ha més joves que escriuen del que potser ens pensem», afirma Peñarroja. «La prosa poètica es mou bastant, sobretot a través de les xarxes socials». La manresana encara no té data de presentació de Viure en vers ni massa temps, assegura, per escriure, però el poemari ja és a les llibreries de la ciutat i a les plataformes digitals.