El celler Abadal, a Santa Maria d’Horta d’Avinyó, recupera per al proper mes de juny l’Abadal Music Fest, un certamen que fusionarà música, vi i gastronomia i que s’havia d’estrenar el juny del 2020. La pandèmia va fer cancel·lar el que hauria estat la primera edició, i ara, dos anys després, novament amb la productora Victori Produccions, l’Abadal Music Fest proposa quatre dies i quatre concerts, del 9 al 12 de juny.

Amb la intenció de crear «una experiència musical única als espais exteriors del celler, envoltats de vinya i bosc», el festival s’estrenarà el dijous 9 de juny (21 h) amb l’actuació de Blaumut i la presentació del seu cinquè disc d’estudi, del qual encara no se n’han fet públics ni el nom, ni els detalls. Sí, el senzill Ficció, en el qual deixen entreveure una línia de pop més enèrgic i contundent que en algun dels seus treballs anteriors. El concert es maridarà amb una copa d’Abadal Matís. Com apunten els seus impulsors, «evolució i ritme en estat pur».

El divendres 10 de juny serà el torn del binomi format per Elena Gadel & Manu Guix (21 h). Delicada és el segon disc en solitari d’Elena Gadel, amb cançons escrites íntegrament per ella i que mostren la seva nuesa emocional. D’altra banda, Manu Guix torna amb un nou disc després de quatre anys de silenci discogràfic, que és previst que s’editi al llarg del primer trimestre d’enguany. Una actuació per gaudir amb temes del repertori particular i de la fusió d’una proposta conjunta. Per al maridatge, el celler proposa una copa de l’Abadal Rosat, «fusió d’equilibri i frescor per als sentits».

El dissabte 11 de juny Beth & Laura Andrés (21 h) aproparan el públic assistent a Natural Women, un espectacle intimista que es presenta com un homenatge. La cantant surienca Beth i la pianista Laura Andrés s’uneixen per versionar un repertori de dones valentes i d’artistes talentoses. L’actuació es maridarà amb una copa del vi Abadal Picapoll, conjugant «sensibilitat i autenticitat».

Finalment, el diumenge 12 de juny l’Abadal Music Fest es clourà amb El Petit de Cal Eril (19 h). El grup liderat per Joan Pons (Guissona, 1981) presentarà el seu vuitè treball, N.S.C.A.L.H, acrònim de «No sabràs com acabarà la història», un disc que parla del pas del temps i que inclou cançons en italià (Non tornerai) i en castellà (Las cosas que creo). En aquesta ocasió, els assistents podran gaudir d’una copa d’Abadal Franc, una harmonia atemporal.

El certamen es complementarà amb una zona gastronòmica i chill out amb diverses food trucks, una barra de vins, i també una petita zona market. La venda d’entrades anticipades (24 euros cada concert) ja es pot fer a http://abadalmusicfest.com/