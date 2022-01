Després del seu pas per Mura, on va conèixer la història de la Casimira, aquest dilluns l'actor Quim Masferrer torna a la regió central. Aquest cop, El Foraster s'ha desplaçat a la Coma i la Pedra per descobrir els encants del municipi del Solsonès. L'actor s'enfrontarà a diverses aventures com un sopar de singles, solters traduïts al català. Tot i el nom, el sopar no acabarà sent el que ell s'esperava. L'episodi es metrà aquest dilluns 31 de gener a les 22.45 h.

"Els habitants d'aquest municipi viuen molt bé", diu Masferrer en el vídeo promocional que l'equip del programa ha publicat a les xarxes socials. El foraster arriba a aquesta conclusió després de veure com a la Coma, la colla de la botiga de la Montse brinda cada matí amb "espumoso". I no només això, també descobrirà que els infants del municipi dinen cada dia en un restaurant. A banda, coneixerà a la Genoveva, una dona de 90 anys que manté intacte l'amor per la conducció, tot i algunes experiències incòmodes amb la policia. 🎿🌨 A La Coma i La Pedra s'hi viu molt bé, i si no pregunteu-li al @QuimMasferrer!



Aprofitant les condicions climatològiques, Masferrer pujarà a una moto de neu per conèixer el Forat de la Bòfia. El trajecte serà vertiginós, però permetrà als espectadors conèixer l'idíl·lic paratge del Solsonès. També al Port del Compte, 'El foraster' conversarà amb un monitor veterà de les pistes, en Jaume, que busca transmetre el secret de l'ofici al seu fill. Tanmateix, ho fa sense gaire èxit. Per últim, al nucli de la Pedra coneixerà la història de la Lluïsa, una dona que manté viva la rivalitat entre aquest nucli i el de la Coma. No hi faltarà el mossèn Ricard, un dels capellans amb més parròquies i més despistat de Catalunya. No és el primer cop que visita la Vall de Lord. Ja va fer una escapada amb el seu equip per Sant Llorenç de Morunys, un dels tres municipis que conforma aquesta vall. Les nostres comarques, indrets amb història Masferrer ha visitat una quinzena de municipis de la zona de cobertura de Regió7. Pel que fa al Moianès, s'ha aturat a Santa Maria d'Oló i l'Estany. L'Alt Urgell també ha despertat l'interès del presentador del programa, que ha visitat Peramola, Arsèguel i Organyà. Al Berguedà, Masferrer ha parat per Gisclareny, Castellar de n'Hug, Borredà i Gósol i a la Cerdanya, ho ha fet a Llívia i Guils de Cerdanya. El Foraster també ha descobert el Bages. El programa ha fet passat per Castellfollit del Boix, Sant Feliu Sasserra i, recentment, Mura.