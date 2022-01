Feia dies que les entrades per veure la cantant Rosario al teatre Kursaal de Manresa estaven esgotades. I qui hi va assistir va veure acomplertes les seves expectatives. Tot i la contenció generada per la pandèmia, el concert va acabar amb el públic dempeus movent-se al ritme de la música.

El concert va començar amb la cançó que dona títol al nou disc i a la gira, Te lo digo todo y no te digo na. Dels nous temes, però, només en va interpretar quatre. La resta van ser peces del seu repertori, com la primera cançó que va compondre, Que bonito. Va ser un dels moments emotius de la tarda al Kursaal de Manresa. La van seguir altres peces clàssiques de Rosario. Es va estar una hora i mitja a l’escenari amb una posada en escena i un joc de llums espectacular. L’acompanyaven sis músics, dos ballarins i dues coristes.