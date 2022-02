Clara Prats -investigadora amb forts vincles amb el Moianès- i el grup de recerca BIOCOMSC; Santiago Giralt i Núria López-Bigas; i Ferran Muiños i Abel González-Pérez rebran els Premis Ciutat de Barcelona 2021 en les categories de ciència. El veredicte s'ha fet públics aquest dimarts i els guardons, que tenen una dotació de 9.500 euros per categoria, s'entregaran el 15 de febrer en una cerimònia al Saló de Cent.

El jurat integrat per Sergi Jordà Puig (president), Félix Campelo, Mª Ángeles Serrano, Mª Pau Ginebra i Nanda Rea acorda, per unanimitat, atorgar el Premi Ciutat de Barcelona de Ciències experimentals i tecnologia a la investigadora Clara Prats i als investigadors Daniel López-Codina, Enrique Álvarez Lacalle, Sergio Alonso i Martí Català, membres del grup de recerca BIOCOMSC de la UPC, "per la seva contribució a la modelització matemàtica de la dinàmica epidemiològica de la covid-19 i, especialment, per la seva tasca de divulgació i comunicació de la ciència, fent accessible i comprensible per a la societat el seguiment diari de l’evolució a curt termini de les dades epidemiològiques".

El jurat integrat per Isabel Cacho (presidenta), Esther Garcés, Giorgios Kallis, Josep Peñuelas i Frederic Bartumeus Ferrè acorda, per unanimitat, atorgar el Premi Ciutat de Barcelona de Ciències ambientals i de la terra a l' investigador Santiago Giralt del Geosciencie Barcelona-CSIC, pel treball 'Climate change facilitated the early colonization of the Azores Archipelago during medieval times' publicat a la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America'. Aquest treball destaca la rellevància del clima en les migracions humanes i l’impacte de la petjada antròpica en el medi ambient des de temps pretèrits. El jurat destaca el lideratge del premiat i la tasca dels equips interdisciplinaris del CREAF, de la Universitat de Barcelona i de l’ICTA de la Universitat Autònoma de Barcelona.

El jurat integrat per Elena Casacuberta Suñer (presidenta), Tomàs Alarcón, Anna Janic, Elena Martínez-Fraiz i Jens Lüders acorda, per unanimitat, atorgar el Premi Ciutat de Barcelona de Ciències de la vida als investigadors Núria López-Bigas, Ferran Muiños i Abel González-Pérez pel treball titulat 'In silico saturation mutagenesis of cancer genes' publicat a la revista Nature , "per la seva contribució a avançar en el coneixement bàsic del càncer desenvolupant mètodes computacionals innovadors i essencials, que permeten desxifrar patrons mutacionals en dades obtingudes de pacients en diferents teixits tumorals". El jurat també destaca la importància d’aquest estudi per l’avenç transversal en diferents disciplines de recerca bàsica tals com la genòmica, la biologia evolutiva i la biologia cel·lular.

Més categories

Aquests premiats se sumen als vuit que es van donar a conèixer la setmana passada: La companyia La Veronal (arts escèniques), el festival Bachcelona (música), el festival Reteena (audiovisuals i cultura audiovisual) i Laia Estruch (arts visuals) i Irene Pujadas (literatura catalana), Miquel Cabal (traducció), Edgardo Dobry (literatura castellana) i Joana Masó (assaig).