Manresa ha posat aquest dimarts a la venda les entrades per al concert de Love of Lesbian que es farà el 30 d'abril al Palau Firal. Es poden comprar a través de la plataforma Codetickets.

El concert es farà en el marc de la commemoració dels 500 anys de l'arribada d'Ignasi de Loiola a la ciutat, Manresa 2022.

Love of Lesbian es troba actualment en plena gira mundial presentant el seu nou disc V.E.H.N. (Viaje épico hacia la nada), un treball discogràfic que va arribar ja fa quasi un any, i que va suposar un pas més en la carrera de la banda. Quasi 10 anys després del seu últim concert a la capital del Bages, el grup torna a Manresa per fer vibrar la ciutat.