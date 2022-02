La Desbandá és el nom amb què es coneix la massacre comesa per l’exèrcit franquista contra la població civil que fugia per la carretera que uneix Màlaga i Almeria, el febrer de 1937. I és, també, el cruel episodi en què es basa Els fusells de la senyora Carrar, un text de Bertold Brecht amb què la companyia sabadellenca AlGalliner obrirà diumenge la nova programació del Teatre Municipal de Berga. L’espectacle, suspès anteriorment per la covid, també forma part del cicle de memòria històrica d’enguany.

La programació cultural al Municipal, de febrer a juny, la formen setze propostes de teatre, música, dansa i divulgació, tant professionals com amateurs. Vuit són espectacles impulsats per l’àrea de Cultura de l’ajuntament amb la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat i la Diputació de Barcelona, a través de Programa.cat; i els altres vuit, propostes de les companyies, centres educatius i entitats locals.

Així, la programació tindrà tres concerts programats per l’Escola Municipal de Música de Berga i el Conservatori de Música dels Pirineus en la celebració del 50+1 aniversari del centre: un recital simfònic; un concert dirigit per Judit Marmi amb alumnes i exalumnes i la cantata La màquina del temps, composta per Arnau Tordera. Quant a les propostes escèniques, Tràfec Teatre portarà al Municipal Les mans d’Eurídice, de l’escriptor brasiler Pedro Bloch, un muntatge sobre les decisions equivocades, que dirigeixen Pep Mollar i Lídia Canals i que interpreta el primer; la jove companyia La Closca tornarà amb la versió de Cyrano de Bergerac, Jo Cyrano!, dirit per Ivan Otaola i Ariadna Fígls, un any després d’estrenar-lo en el mateix equipament. I Agelina Vilella dirigirà l’Agrupació Teatral La Farsa a Consell Familiar, de Cristina Clemente, un text sobre l’aplicació de la democràcia en una família. Què passa quan hi ha dissidència?. La programació també inclourà una xerrada, de l’infermer pediàtric Armando Batista, organitzada per l’AFA Escola Santa Eulàlia de Berga i l’AFA Escola Princesa Làscaris de Casserres. I la programació la tancarà l’Escola de Ballet M. Alba amb un espectacle de dansa amb motiu del 45è festival de final de curs de l’escola i en benefici de Càritas Parroquial de Berga.

Els vuit espectacles restants que es podran veure aquest primer semestre inclouen, a banda d’Els fusells de la senyora Carrar, un segon títol que també forma part del cicle de memòria històrica: Terra de voltors, de Pep Coll i Àngel Amazares, un drama rural basat en un fet real amb Mònica Lucchetti, Mercè Rovira, Dani Arrebola, Ignasi Guasch i el mateix Àngel Amazares. També hi haurà espai per a l’humor amb Oye Polo World Tour (Sala Casino); per a Moilère, amb la producció del Teatre Maldà Les dones sàvies, amb Enric Cambray i Ricard Farré; o El pes d’un cos, de Victoria Szpunberg, un text cru sobre l’envelliment amb Laia Marull, Quim Àvila, David Marcé i Sabina Witt. La quota infantil adreçada al públic familiar estarà representada per Festuc Teatre, amb La llàntia meravellosa i per El Pot Petit. La programació es completarà amb la Camerata Bacasis amb l’espectacle amb què celebren una dècada: Electrobacasis, amb la participació del DJ Arzzet.