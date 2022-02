L’Ajuntament de Puig-reig inicia el cicle de memòria històrica d’aquest 2022, i ho fa continuant la iniciativa impulsada l’any passat: aconseguir una radiografia, el més àmplia possible, de com era Puig-reig durant els anys de la Segona República (1931-1936) i de com es va viure aquell període d’eferverscència. Les activitats inclouran un cicle de xerrades, continuaran amb una exposició de fotografies de l’època i el plat fort del projecte: la publicació del llibre divulgatiu sobre els anys de la Segona República al municipi, que es presentarà el maig.

El cicle de xerrades anirà a càrrec de la historiadora local Rosa Serra i de l’estudiós Josep Artero, que han treballat aquesta època amb la confecció del llibre. «La proclamació de la República a Puig-reig» serà el tema que encetarà les conferències el dimecres 9 de febrer. El dimarts 8 de març es parlarà sobre «Les dones de Puig-reig en temps de la Segona República»;i el dimecres 14 d’abril, es clourà el cicle amb el tema «L’escola de Puig-reig durant la República». Totes les ponències es faran a les 7 de la tarda; la primera i la tercera a l’espai La Sala i la segona, a la Biblioteca Guillem de Berguedà. La programació continuarà amb la col·locació de fotografies històriques en espais de Puig-reig que apareguin reproduïts en aquestes imatges dels anys de la República. Una mostra al carrer amb la voluntat de fer veure com eren els espais en aquell temps i com era la vida al municipi. El regidor de Cultura, Jesús Subirats, recordava que el consistori «aposta per la recuperació de la memòria històrica des de principi del passat mandat»; o va fer amb la instal·lació de les llambordes Stolpersteine i ara, «endinsant-nos en un dels períodes d’esplendor del nostre municipi».