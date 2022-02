El Cicle del Club de la Cançó torna demà (19 h) amb el concert de la compositora i cantant manresana Laura Poulain que actuarà a la Sala Petita del Kursaal per presentar el seu últim treball: I’ve made it.

Amb una sòlida formació musical, el 2018 va formar amb Èric Sans, Bluebell Duet i el 2019 guanyaven el concurs Llumplugged, promogut pel cafè-teatre Voilà! de la capital del Bges. Gràcies a aquell premi van gravar el seu primer CD, Face Uncovered -dotze cançons d’autoria pròpia- editat per Casa de la Música Records, el segell discogràfic de Cases de la Música. Paral·lelament, Laura Poulain iniciava el seu camí en solitari. El confinament per la pandèmia li va servir per compondre, gravar i publicar la seva música a les xarxes. Així, per exemple, amb Casa de la Música Records veia la llum fa uns mesos el senzill Songs I’ve made in my room, a més del videoclip I fell in love at the library, gràcies a la beca de càpsules audiovisuals del Programa de Suport a la Creació. La cantant i compositora, que ha transitat fins ara per diferents etapes musicals, del jazz al pop passant per la bossa nova, brega ara amb l’indie-pop per presentar en el cicle manresà un concert amb versions i composicions pròpies.