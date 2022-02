El pare i fill manresans més populars a YouTube comparteixen nom: Jordi Carrillo. El fill és conegut com a Jordi Wild i és un dels creadors de contingut audiovisual amb més seguidors a l'Estat. El pare, Papa Giorgio és un dels seus principals col·laboradors. Encara que Jordi Wild compta amb més de 10 milions de seguidors a YouTube amb El Rincón de Giorgio i amb el segon podcast més escoltat a Spotify Espanya, The Wild Project, el seu pare s'ha guanyat el cor de moltes persones.

Papa Giorgio té 68 anys i encara que ha dedicat pràcticament tota la seva trajectòria laboral a Endesa, ara és youtuber. Participa periòdicament en els vídeos del seu fill i accepta qualsevol repte. Aprendre idiomes desconeguts, provar jocs de moda o relatar la seva vida. No hi ha cap repte que se li resisteixi.

L'edició digital i la de paper d'aquest diari publicaran demà una entrevista amb Papa Giorgio. El bagenc explicarà com ha desenvolupat el seu personatge i com es prepara per gravar els vídeos tan peculiars que protagonitza amb el seu fill. A més, també recorda les seves primeres vegades davant una càmera.

Papa Giorgio destaca per ser un personatge divertit, carismàtic i per fer servir unes expressions molt particulars. El personatge que Jordi Carrillo interpreta davant la càmera, l'ha catapultat a la popularitat. A Twitter compta amb més de 169.000 seguidors i a Instagram 221.000. Allà, mostra pinzellades del seu a dia.

Fruit d'aquesta espontaneïtat, el bagenc ja va donar una pista als seus seguidors de Twitter sobre l'entrevista que demà publica aquest diari. "Avui l'entrevista molt bé", va dir al respecte.

A més, també va relatar que va participar en un vídeo que veurà demà a la llum als perfils d'Instagram i Twitter de Regió7. "Es un escándalo, mai gutnes", va exclamar, fent servir les seves particulars expressions.

Un altre dels tweets sobre la seva entrevista va arribar als 400 m'agrada a Twitter i va fer despertar la curiositat en molts dels seus seguidors.

Les claus

L'entrevista amb Papa Giorgio girarà entorn quatre eixos. Els seus seguidors podran conèixer quina és la seva personalitat, com va iniciar-se en el món de YouTube, com valora l'equip que forma amb el seu fill i quina perspectiva de futur té sobre la seva col·laboració a The Wild Project i El Rincón de Giorgio. Aquestes són algunes de les frases que marcaran l'entrevista que demà veurà la llum:

"Li vaig dir al Jordi, escolta fill, jo no en tinc ni idea. Ens prendran per bojos"

"A part de ser pare i fill, en Jordi i jo, som amics. Ens compenetrem molt"