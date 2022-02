La Royal Philharmonic Society ha distingit l'igualadí Jordi Savall com a Membre d’Honor de l’entitat com a reconeixement pels seus “serveis destacats a la música”. El reconeixement s’ha fet durant el concert que Savall va oferir aquest dimarts al vespre al Wigmore Hall de Londres. James Murphy, director de l’entitat, ressalta la seva “valuosa aportació en la recuperació de tresors musicals que s’haurien pogut perdre sense el seu mestratge”. La Royal Philharmonic Society, creada el 1831, és una de les entitats musicals més antigues i prestigioses del Regne Unit i Europa. El 1826 va crear aquesta distinció honorífica per reconèixer el “servei a la música” que han fet músics excepcionals al llarg de la història.

En els darrers dos segles alguns dels membres d’honor que ha reconegut l’entitat són Fèlix Mendelssohn, Franz Liszt, Richard Wagner, Giuseppe Verdi, Antonin, Clara Schumann, Maurice Ravel, Igor Stravinsky, György Ligeti, Pierre Boulez i, més recentment, George Benjamin i Stephen Sondheim, que va ser el darrer músic a qui es va distingir el 2019. Pablo de Sarastase i Pau Casals són els únics musics espanyols que també formen part d’aquesta llista. Savall ha entrat a formar part d’aquest grup selecte per “haver preservat el llegat de la viola de gamba fins als nostres dies”, segons va apuntar Murhpy durant el lliurament de la distinció. Savall va agrair la distinció davant del públic del Wigmore Hall de Londres i va remarcar que la seva vida musical sempre s’ha guiat per “la passió, la disciplina i l’energia”. Va afegir que “la música només existeix quan els músics toquen”.