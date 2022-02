La Festa de la Llum de Manresa torna amb l'objectiu de fomentar la cultura a la capital del Bages. El programa d'enguany, es caracteritza per la diversitat d'actes que es preparen. Entre ells, es preveuen un escape room per la ciutat, un espectacle familiar, una trobada d’esbarts de tot Catalunya i un concurs de colles sardanistes, entre les propostes. La festa tornarà a comptar amb els actes institucionals i tradicionals, i incorpora un nou format per al ‘Misteri de la Llum’, que passa a fer-se al carrer amb un espectacle multidisciplinar. Després de l’aturada de l’any passat, a causa de la Covid, es recupera l’Aixada i la Transéquia, i els Jardins de Llum se celebraran durant tot el cap de setmana.

El programa conjunt de la Festa de la Llum i de la Fira de l’Aixada es començarà a repartir a totes les cases en els pròxims dies. Els pregoners d’enguany seran els manresans Sònia Guedan, investigadora en recerca biomèdica, i Robert Guilanyà, enginyer aeroespacial. L’Escola Vedruna protagonitzarà el Pregó Infantil. La investigadora Sònia Guedan i l'enginyer Robert Guilanyà, pregoners de la Festa de la Llum 2022 La ciutat de Manresa tornarà a viure una Festa de la Llum amb totes les lletres, recuperant molts dels actes que l’any passat es van haver de suspendre a causa de la pandèmia. Aquest dijous s’ha fet la presentació del programa, que ha anat a càrrec d’Anna Crespo Obiols, regidora de Cultura i Festes; Joan Manel Miquel Vallejo, president de l’Associació Misteriosa Llum; i Dolors Jané Feixas, vicepresidenta del Casal Cultural Dansaires Manresans, entitat a administradora de la festa d’aquest d’enguany, coincidint amb el seu 75è aniversari. També hi ha assistit Georgina Mercadal Viñals, membre de la junta del Casal Cultural. Fomentar la cultura Tal com s’ha explicat, el Casal Cultural Dansaires Manresans ha proposat els actes pensant en un doble objectiu: fomentar la cultura i fer arribar la festa a tots els públics, pensant també en el públic familiar. Així, el diumenge 20 i el dilluns 21 de febrer (en diverses sessions) es farà un escape room per la ciutat en el qual els participants hauran de trobar un antic tresor de Lluís de Peguera (les entrades es poden reservar en aquest enllaç). I per al diumenge 20 s’ha programat l’espectacle ‘Una carretada de contes’, recomanat per a infants a partir de tres anys. Pel que fa al foment de la cultura, el dissabte 19 de febrer hi haurà una trobada de cossos de dansa de la Roda d’Esbarts Catalònia, amb la participació d’esbarts d’arreu de Catalunya, i el diumenge 20 de febrer es farà el Concurs de Colles Sardanistes de la Llum, amb la col·laboració també de l’Agrupació Cultural del Bages i la Colla Sardanista Dintre el Bosc. Un espectacle central renovat Durant la presentació, també s’ha explicat el nou plantejament que s’ha ideat per al ‘Misteri de la Llum, la Concòrdia i arribada de la Llum i l’Aigua al Monument de la Llum’, que arriba a l'onzena edició. Enguany, l’escenificació s’ha renovat amb la voluntat de donar-li un nou impuls que permeti obrir l’acte a nous públics. Així, es proposa una obra totalment nova: un espectacle de carrer, multidisciplinar, que parteix de la trobada de diversos llenguatges escènics, com el teatre i la dansa, i que sota la batuta de Toni Fornells Canal —autor del text del Misteri— comptarà amb la participació de la Colla Castellera Tirallongues, Geganters de Manresa, Centre Excursionista de la Comarca del Bages, Club Atlètic Manresa, Xàldiga Taller de Festes, esbarts manresans i escoles de dansa de la ciutat, entre d’altres. L’espectacle es desenvoluparà entre la plaça Infants i la Muralla, en un espai escènic ampli a cinc nivells. Inici de la festa amb el Joc de Ciutat de la Llum i la Caminada de la Llum La Festa de la Llum s’iniciarà el cap de setmana del 12 i 13 de febrer, amb el Joc de Ciutat de la Llum (a càrrec del CAE) i la Caminada de la Llum, que l’any passat es va haver de veure per Internet. Es tracta d’una ruta de 25 quilòmetres que va des del Monestir de Montserrat, on es fa l’encesa, fins a l’església del Carme, on arriba la llum. Seguint el programa, dimarts 15 es farà el lliurament del Premi Séquia, dijous 17 el Pregó Infantil i divendres 18 el Pregó Institucional. Dissabte es farà la roda d’esbarts i també es donarà el tret de sortida al Jardins de Llum, que en aquesta ocasió s’allargaran durant tot el cap de setmana. Aquest divendres és previst que es facin públics els artistes que hi participen. Diumenge 20 s’iniciarà amb el 60è Concurs de Pintura Ràpida organitzat pel Cercle Artístic Manresa —que l’any passat no es va poder dur a terme—, continuarà amb l’escape room, el Concurs de Colles Sardanistes i l’espectacle infantil, i finalitzarà amb l’Encesa de la Nova Llum (a càrrec d’Òmnium Bages – Moianès), el segon dia de Jardins de Llum i el nou espectacle sobre el Misteri de la Llum. Pel que fa als actes institucionals i tradicionals de dilluns 21 de febrer, retornaran tots al carrer. Es farà la pujada i baixada del pilar de quatre a les escales del Carme, la tronada i la ballada de la imatgeria i la ballada de les danses participatives a la plaça Major (l’any passat es va fer al Conservatori). També dilluns 21 tindrà lloc l’acció “21 21 22 – Sortim als balcons!”, que farà esclatar pirotècnica des de diversos punts de la ciutat, a la vegada que es convida el públic a acompanyar-ho des dels balcons fent llum amb la llanterna del mòbil. El següent cap de setmana, 26 i 27 de febrer, es farà la Fira de l’Aixada, organitzada per l’Ajuntament de Manresa i l’Associació Manresa de Festa. I el 6 de març tindrà lloc la Transéquia, organitzada per la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Séquia. Els detalls dels dos esdeveniments es donaran a conèixer en els pròxims dies.