El Kursaal de Manresa va néixer l'any 1927, es va tancar als anys 80 i va ressuscitar el 20 de febrer del 2007, gràcies a la implicació del teixit social i cultural de la ciutat. 15 anys més tard i en plena pandèmia, el teatre s'ha convertit en un dels equipaments de referència al país. Per celebrar aquesta efemèride, ha programat una exposició amb una setantena de fotografies cedides per 14 fotoperiodistes del territori, i una gala de circ inspirada en la "fragilitat de la cultura". "Aquest punt d'equilibri que has de seguir avançant malgrat estar sempre a la corda fluixa", ha explicat Rat Serra, coordinadora de la gala. L'espectacle comptarà amb set artistes que faran un recorregut pels engranatges que fan funcionar el teatre.

Rat Serra no ha volgut desvelar massa detalls sobre la gala, però sí ha avançat que l'espectacle, per a tots els públics, tindrà set números –tres d'ells creats expressament per a l'ocasió-. Un espectacle "fet a mida", i que també comptarà amb la implicació de l'equip del teatre. La gala tindrà lloc el 20 de febrer, a les sis de la tarda, a la sala gran, i les entrades ja estan a la venda per 15 euros.

Per altra banda, aquest divendres s'inaugura l'exposició '15 anys de Kursaal en fotografies', una mostra a partir d'imatges cedides per 14 fotoperiodistes del territori vinculats al teatre, fetes al llarg d'aquests 15 anys. Es tracta d'una recopilació de 70 fotografies que mostra el Kursaal com un espai d'intercanvi cultural i social clau per a Manresa i la Catalunya Central. L'exposició es podrà visitar a l'espai Plana de l'Om, del 14 al 8 de febrer.

A partir d'aquí, el teatre ja té la mirada posada en el 20è aniversari, que coincidirà amb el centenari de la inauguració del teatre Kursaal, l'any 1927.