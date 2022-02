És «l’any de la remuntada», explica el director Jordi Gener. Després d’una passada Innocentada de format reduït pel culpa del virus i de les vicissituds d’estrenes i suspensions, la 65a Innocentada de Manresa torna aquest cap de setmana en tres úniques funcions (avui, demà i diumenge) i ho fa a la Sala Gran del Kursaal, on es va poder veure quan celebrava les seves sis dècades. Amb Íñigo, l’home rere el sant -sí, som a la Manresa 2022- es recupera el format gran, l’elenc (14 actors i 12 ballarins) i la durada (1 hora i quart). «Després d’haver explorat un nou format per la pandèmia, tenim la sensació que tornem a casa», remarca Gener. I avui la casa obre les portes al públic.

Però, a banda de les novetats formals, l’essència de l’equip es manté. Repeteixen la majoria dels actors de l’any passat; repeteix com a autor del text el periodista Carles Claret; repeteix la coreògrafa Ariadna Guitart en la direcció dels balls (sense ells no hi ha Innocentada) i repeteix el mateix Gener, director de la farsa manresana des de fa cinc anys, quan una nova comissió, aixoplugada per l’Agrupació Cultural del Bages, en va agafar les regnes.

La trama d’enguany posa el focus en una relació d’èxit: l’idil·li entre Manresa i els rodatges. Així, Petflix (altrament coneguda en el món real com a Netflix) decideix que la capital del Bages és el millor escenari per rodar una pel·lícula sobre la vida de sant Ignasi... (altrament conegut com a protagonista del 2022). Com apunta Gener, «el muntatge se centra, més que en el film, en els entrebancs del rodatge, les estrelles o els professionals de producció».

Per al director, els ingredients indispensables amb què es cuina Íñigo, l’home rere el sant són els elements imprescindibles d’una Innocentada habitual: les coreografies, «un clàssic que es manté perquè funcionen de meravella»; i un «molt bon» text que, apunta, «ja funcionava llegit, abans d’escenificar-lo». Per al director, es nota que Claret «és un home de teatre: marca molt bé el que té al cap i elabora una partitura molt clara tant per als actors com per al director». Trama i subtrames amb la participació d’uns personatges «recurrents que són uns caramelets». Com per exemple, un tal Pedro, cineasta manxec, que teledirigeix des del seu despatx el film que es roda a l’Anònima.

La marca manresana, que ja ve donada per l’argument (els rodatges estan de moda), incorpora personatges locals: «no són imitacions però estan inspirats en gent real». Així, per l’escenari desfilaran un Alcalde, una periodista manresana o un responsable de la Manresa Film Office (encarregada dels rodatges a la ciutat). Tothom, diu, «molt reconeixible». Amb una escenografia «relativament senzilla» que se sustenta en un potent joc d’il·luminació, l’escenari incorpora com a element distintiu una rulot on viu l’estrella, Úrsula Fricandó.

Per al director, després de cinc Innocentades al capdavant i malgrat els canvis de la passada edició, tot és, alhora, conegut però diferent: «cada any comences amb el full en blanc, amb un muntatge nou però amb la sensació de trobar-te en una família que creix».