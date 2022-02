La Sala Petita del Kursaal acollirà el proper dijous, 10 de febrer a les 19 h, la comèdia musical ‘Quan passi tot això‘ escrita i dirigida per la manresana Sílvia Sanfeliu. Un muntatge que explica la història d’una parella que viu en temps de pandèmia i que comparteix la passió pel teatre musical, interpretada per Salva Racero i Sílvia Blavia. I amb arranjaments i piano en directe a càrrec del pianista manresà David Martell.

El Joan i la Queralt, la parella que interpreten Salva Racero i Sívia Blavia, són fans del teatre musical. Des que es coneixen, cada 3 anys, sens falta, han viatjat a Nova York a gaudir de les grans produccions de Broadway. Els seus 13 anys junts de relació els mesuren i els expliquen amb cançons i records compartits en escenaris, platees, restaurants a Brooklyn, passejades per Manhattan, pícnics a Central Park i cues per comprar entrades. Però… arriba una pandèmia i el món s’atura, els escenaris són buits i les platees estan desertes. El Joan i la Queralt, no poden fer el viatge que tenien previst, però amb imaginació i la complicitat d’uns amics omplen l’escenari de música i recreen, mitjançant cançons, els millors moments de la seva història. I somnien en tot el que faran “quan passi tot això”.

Segons ha informat el teatre Kursaal, queden molt poques entrades per a la funció, que es poden comprar a taquilles i per internet a la web www.kursaal.cat. Tenen un preu de 15 euros (12 euros amb descompte de Majors de 65 anys, menors de 30 i 10 €amb Carnet Galliner). Durant l’espectacle s’aplicaran les mesures recomanades per les autoritats sanitàries, amb l’ús de mascareta durant tota la funció.