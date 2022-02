La revista VIAJAR, de Prensa Ibérica, es renova per dins i per fora. Més qualitat i un innovador disseny per al nou número de febrer, que ja pots trobar als punts de venda habitual. I tot i aquests canvis cap a una edició més ‘premium’, la publicació manté el mateix objectiu que té des de la fundació el 1978 i en els seus més de 500 números: inspirar nous viatges, incentivar l’aventura i ajudar el turista a convertir-se en viatger.

Aquesta aposta per la qualitat s’aprecia en les firmes de prestigi que apareixen a les seves pàgines: a les d’Espido Freire i Javier Moro s’uneixen a partir d’ara les de Patricia Almarcegui i Sergio del Molino. Amb aquesta evolució, la revista impresa s’avança a la resta de novetats que configuraran el nou Univers VIAJAR, un gran conjunt de propostes que es materialitzaran a la web, les xarxes socials, el Canal TV, les Expedicions VIAJAR amb B the travel brand, el Club VIAJAR... Aquesta última novetat fa referència a un canal de serveis que ofereix als viatgers assessorament, informació, guies, localitzacions de restaurants o museus en temps real, accés a hotels, espectacles i lloguer de vehicles amb el millor preu garantit, a més d’avantatges addicionals per als socis ‘premium’ del Club. GRANS DESTINACIONS Mantenint aquesta essència d'impuls de l’esperit viatger, VIAJAR presenta aquest mes el Dublín de Joyce. El prestigiós escriptor i hispanista Ian Gibson recorre els escenaris de l’‘Ulisses’ en el centenari de la seva publicació. A més, la revista ofereix al lector les millors propostes d’allotjament per enamorar-se a Bali i li descobreix Pèrsia amb un viatge de llegenda al bressol de la civilització.