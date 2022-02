El guardó de la primera edició del premi Lluís Espinal de Periodisme Social i de Denúncia ha estat per a la periodista solsonina Anna Montraveta, per un relat sobre la dona a Istanbul a través del testimoni de quatre joves. Ahir a la tarda es va atorgar el guardó en un acte al Teatre Casal de Sant Fruitós. En aquesta mateixa edició també s’ha concedit un premi en categoria juvenil que ha estat per un treball eminentment fotogràfic dels alumnes de l’Escola Paidos Mia Falcó, Jan Vila, Antoni Serra i Oriol Fente.

Lluís Espinal, jesuïta, periodista i cineasta, santfruitosenc, compromès amb la llibertat en uns anys de dictadura militar va ser assassinat el 1980 a Bolívia, quan tenia 48 anys. Sant Fruitós de Bages, que ha recordat en els darrers temps la seva figura, va fer ahir un pas més per perpetuar-ne el record atorgant aquest guardó. L’alcaldessa de Sant Fruitós de Bages, Àdria Mazcuñán i Claret, va ser l’encarregada d’obrir l’acte recordant «el compromís ferm de Lluís Espinal amb la societat boliviana i contra les diferents formes de repressió», i va fer una defensa de la lluita no violenta pels drets socials dels pobles. Mazcuñán va aprofitar aquest primer acte per recordar, amb emoció als ulls, el seu pare, Gonçal Mazcuñán Boix, periodista fundador d’aquest diari i que en va ser director durant dècades. Martín Bazurco Osorio, consol general de Bolívia, va destacar la figura de Lluís Espinal i va recordar el bon testimoni de lluita que va deixar entre els bolivians. I la cònsol Maya Davy Nemtala va recordar Lucho –així era conegut Espinal a Bolívia– com a «poeta, escriptor, periodista, cineasta i antifeixista». Els dos cònsols van recordar que el 2 de febrer passat, dia del naixement de Lluís Espinal, tant el president actual, Luis Alberto Arce, com l’anterior, Evo Morales, van recordar el santfruitosenc. L’escriptor Vicenç Villatoro, actual director de Memorial Democràtic, va oferir una xerrada sobre els conceptes de la veritat i la llibertat en el periodisme avui.