El Museu Comarcal de Berga ha presentat diferents iniciatives que es portaran a terme durant el 2022. Es tracta de projectes ja iniciats com per exemple ‘àgora cultural Berga’ que presentarà novetats en el format, la dinamització de l’exposició sobre destil·leries i bodegues berguedanes, la programació de visites guiades estables i noves rutes, una acció per conèixer la història de personatges berguedans il·lustres i de l’imaginari popular, la campanya de donació i adquisició de peces i objectes pel museu o l’homenatge a la historiadora Dolors Santandreu. L’objectiu és que el Museu Comarcal de Berga compti amb una programació d’activitats durant tot l’any per tal d’apropar-se a la ciutadania i continuar la tasca de divulgació del patrimoni berguedà.

La represa d’àgora

‘Àgora cultural Berga’ és un projecte que va néixer l’any 2018 amb la voluntat de promoure el coneixement del patrimoni històric i cultural de la ciutat mostrant els elements que expliquen el seu passat a través de diferents accions com per exemple, cicles de conferències, entre d’altres. La pandèmia de la covid-19 va aturar el projecte, tot i que es va adaptar a la situació a través de la creació de píndoles audiovisuals divulgatives (Àgora. La resistència) durant el període de confinament. Ara, el projecte recuperarà la presencialitat i reprendrà ‘La peça del mes’, el cicle de conferències sobre elements patrimonials que es farà el quart divendres de cada mes. La novetat de la iniciativa serà la itinerància de les conferències que habitualment es feien a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Berga i que enguany, també es faran en altres emplaçaments. La primera sessió de ‘La peça del mes’ estarà vinculada a l’exposició sobre bodegues i destil·leries berguedanes i es farà el 25 de febrer, al Museu Comarcal de Berga, a les 19 h.

Dinamització de l’exposició sobre destil·leries i bodegues

En la presentació de l’exposició ‘Destil·leries i bodegues de Berga’ el passat mes d’octubre es va expressar la voluntat de dinamitzar la mostra mitjançant la programació d’activitats a l’espai de la taverna, però la irrupció de la variant òmicron i les restriccions de la Covid-19 van impedir-ho. La primera proposta que es portarà a terme serà ‘La peça del mes’ dinamitzada pel guia cultural Toni Gol i pròximament hi haurà altres activitats culturals, com per exemple: un espectacle de contes interpretat per la rapsoda berguedana Alba Mascarella o vetllades de cançó de taverna a càrrec d’una petita representació d’El Coro.

La memòria de les parets

Una de les novetats presentades ha estat una acció que es farà als carrers de la ciutat i que està vinculada a la memòria de personatges il·lustres i personatges populars berguedans. La idea consisteix en col·locar una sèrie de vinils en emplaçaments relacionats amb els personatges seleccionats acompanyats d’un codi QR que permetrà conèixer la història de la persona i què va fer per la ciutat. L’alcalde i regidor de Patrimoni Cultural i Museus, Ivan Sànchez, ha esmentat alguns personatges com l’artista Josep Maria de Martín, però també ha destacat “la importància de persones com la Domi, una dona que va regentar una fruiteria al cor del carrer Major, que va establir molt vincles a la zona i que sense voler-ho mostrava i explicava bé com era el comerç als anys 60 i 70”. Sànchez ha afegit que aquesta iniciativa no només permetrà al públic conèixer els personatges pel seu compte, sinó que també generarà la creació d’una nova visita guiada en l’oferta de rutes que ofereix actualment l’Oficina de Turisme.

Visites i rutes guiades

L’Oficina de Turisme compta amb un ampli ventall de visites i rutes guiades per conèixer la història i el patrimoni berguedà. Enguany, la intenció és comptar amb una oferta estable de visites guiades que es portin a terme de forma periòdica i incorporar noves rutes que permetin complementar la programació. Per exemple, es tractaria de la ruta vinculada a l’exposició de les bodegues i destil·leries berguedanes o la ruta sobre els personatges populars i il·lustres. Una de les novetats destacades serà la posada en marxa d’una ruta dedicada al santuari de Queralt que es farà de forma mensual, a partir de la primavera, i que també permetrà que l’ascensor de Queralt estigui en funcionament els caps de setmana. La directora del Museu Comarcal de Berga, Alba Perarnau, ha explicat que “la visita pretén mostrar les entranyes del santuari i les peces antigues que amaga. Volem dignificar l’espai i que tothom pugui conèixer la història del santuari i transmetre la importància que té pels berguedans, pels que tenen fe i pels que no en tenen, però sovint visiten el santuari tot passejant per l’entorn”. Perarnau ha explicat que la visita també pretén posar en valor la figura de mossèn Ramon Barniol, que va morir el passat mes de juny, i que desinteressadament s’encarregava de mostrar i explicar la història del santuari a tothom qui ho demanés. D’altra banda, l’àrea de Turisme també està treballant per crear un itinerari fixe entorn del santuari per conèixer l’espai quan no es porti a terme la ruta guiada a través d’imatges i codis QR.

Totes les visites guiades organitzades comptaran amb aforament limitat i caldrà inscriure’s per participar-hi. Es tracta d’un format adoptat durant la pandèmia que ha permès millorar-ne la qualitat i evitar visites massives que impedeixen gaudir de les explicacions dels guies.

Homenatge a Dolors Santandreu

L’alcalde, Ivan Sànchez, també ha anunciat que el consistori berguedà està treballant per retre homenatge a la historiadora berguedana, Dolors Santandreu, que va morir el passat mes de desembre, i que va contribuir a divulgar i compartir el seu coneixement sobre la història, les festes i tradicions berguedanes, entre d’altres. Sànchez ha explicat que l’ajuntament editarà la tesi doctoral que Santandreu va fer sobre la ciutat a l’Edat Mitjana. La tesi es titula ‘La Vila de Berga a l’Edat Mitjana. La família dels Berga’ i té l’objectiu d’explicar com era la vila de Berga a la Baixa Edat Mitjana, des de finals del segle XIV a mitjans del XV, i qui era aquesta família de la petita noblesa rural catalana que va senyorejar la vila del mateix nom entre els segles XII i XIII. L’edició de la tesi doctoral es farà amb la col·laboració de la família de Dolors Santandreu i la revista cultural L’Erol de la qual va ser una de les fundadores.

Campanya de donacions i adquisicions

La directora del Museu Comarcal de Berga, Alba Perarnau, també ha donat a conèixer una de les funcions poc conegudes de l’equipament cultural. Es tracta del programa de donacions i adquisicions de peces i objectes. Perarnau ha explicat que “en els últims anys, moltes famílies berguedanes ens han fet confiança i ens han donat peces i objectes perquè no es perdessin i formin part del patrimoni de la ciutat”. Perarnau ha fet una crida per tal que les persones interessades en fer donacions, es posin en contacte amb el museu.

D’altra banda, la directora també ha expressat la intenció de tornar a mostrar a la ciutadania la sala de la Reserva del museu, que és l’espai on es realitza el procés de preparació i conservació dels objectes abans de ser exposats. Aquest espai es va mostrar al públic a través d’una visita guiada dinamitzada per la historiadora, Dolors Santandreu, l’agost de 2018.

Per últim, Perarnau també ha fet esment a la finalització de l’inventari dels objectes i peces de La Patum que té el Museu Comarcal de Berga. Perarnau ha dit que “aquest inventari ens ha permès tenir totes i cadascuna de les peces endreçades i numerades”.