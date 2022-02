L’escriptor i divulgador lingüístic Enric Gomà (Barcelona, 1963) presenta avui (19 h) a la llibreria Parcir de Manresa, el seu últim assaig, Prou catastrofismes lingüístics (Destino) en què advoca per «desmuntar els tòpics funestos sobre el futur del català» en un moment en què «tothom no para d’anunciar la desaparició imminent de la llengua catalana». Gomà, autor entre d’altres d’El català tranquil (2021), El castellà, la llengua del costat (2020), Control de plagues. 92 paraules catalanes per fumigar (2018), creador de programa de TV3 Caçadors de paraules o guionista de Ventdelplà, va impulsar l’any passat l’edició de Molt a favor (Eumo), un obra signada per 7 lingüistes en la qual es feien 57 propostes per fer créixer l’ús social del català i es proposava un pacte per la llengua. Per a Gomà, «el català té reptes seriosos i greus però s’han de resoldre amb estratègia, intel·ligència, pressupost i suport legal».