El 2021 se celebrava el centenari del naixement de l’artista Joseph Beuys (1921-1986) i el 2022 Manresa commemora el 500 aniversari de l’estada d’Ignasi de Loiola a la ciutat. Beuys, un dels artistes més influents en la història de l’art del segle XX, havia visitat Manresa i la Cova l’estiu de 1966: estava en l’apogeu de la seva carrera i sant Ignasi, amb qui va establir un paral·lelisme biogràfic, va ser un doll d’inspiració. El 1994, la capital del Bages vivia en directe, amb el compositor Hening Christiansen i l’escultor Bjørn Nørgaard l’acció artística Manresa HBF (Manresa Estació Central), que continuava la que Beuys havia protagonitzat a la galeria Schmela de Düsseldolrf el novembre de 1966. Nørgaard, el darrer dels col·laboradors vius de Beuys, va visitar Manresa el passat octubre per protagonitzar una acció artística preludi de la celebració que arribarà aquest mes de març. Amb aquests elements sobre la taula, el projecte Art, Mestres i Creació (AMiC), nascut fa vuit anys amb la intenció d’introduir l’art contemporani a les escoles de Manresa i comarca a través de la formació del professorat, va proposar per aquest curs «desenvolupar un projecte artístic contemporani al voltant del descobriment de l’obra de Beuys i la seva relació amb la figura de Loiola i Manresa», explica Roser Oduber, directora del Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat (CACIS) El Forn de la Calç i una de les coordinadores del projecte AMiC amb la Taula de les Arts Visuals de la Catalunya Central (TAV-CC), el Grau en Mestre d’educació Infantil d’UManresa (UVic-UCC) i el Centre de Recursos Pedagògics del Bages, amb el suport del consistori manresà.

L’Escola Vall de Néspola (Mura); l’escola Rellinars (Rellinars); l’escola L’Esqueix (Monistrol de Calders); l’Institut Cardener (Sant Joan de Vilatorrada); l’Institut Bages Sud (Castellbell i el Vilar); l’Escola Diocesana i l’IE Sant Jordi (Navàs) i l’Institut Lacetània i l’Institut Manresa Sis (Manresa) són els 9 centres participants del projecte d’enguany que pren com a referent a Beuys, un dels cofundadors del moviment Fluxus, i la seva concepció artística, renyida amb l’especulació i convençut que cada persona és un artista en potència que pot transformar la societat.

El professorat (una quinzena de mestres que ja van assistir a l’acció artística de Nørgaard) han fet diferents tallers de formació que han tingut la participació de la manresana Pilar Parcerisas, comissària del Centenari de Joseph Beuys a Manresa; dels coordinadors del projecte, la mateixa Oduber i Gabriel Lemkow (UManresa) i dels artistes convidats d’enguany a l’AMiC, Enric Mauri (Cardedeu, 1957) i la francesa Nathalie Rey (Saint Germain en Laye,1976). I aquest dimecres a la tarda (18 h) prendran part en un itinerari (happening) a partir de la creació proposada per Mauri i Rey -artistes visuals- que seguirà les passes que va fer Joseph Beuys a Manresa l’estiu del 1966.

L’acció tindrà com a punt de partida, explica Oduber, el Museu Comarcal de Manresa «que hi col·labora aportant la documentació del possible camí fet per l’artista» i acabarà al Pou de Llum, a la Balconada. A partir de la novel·la finlandesa El moliner udolaire d’Arto Paasilinna, es generarà una acció paral·lela amb flassades, sons (de gralla, per exemple) i la crema d’una creu creada amb encenalls de poda. Una obra artística que s’enregistrarà (prenent com a model el projecte fílmic que desenvolupen actualment Rey i Mauri) i que es podrà veure a l’abril a l’Espai 7 del Casino en l’exposició col·lectiva amb els treballs elaborats per l’alumnat dels centres participants.