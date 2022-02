El Vibra festival va néixer amb l'objectiu de salvar el sector de la música en directe en plena pandèmia de la covid-19. Ara s'ha reconvertit en el Flames, que tindrà la seva primera edició els dies 23 i 24 de juny, al pati del Palau Firal de Manresa.

Seran dos dies sencers de música en directe. A l'escenari hi passaran un total d'11 grups, entre els quals hi ha Lágrimas de Sangre, Los Chicos del Maíz, JazzWoman, Smoking Souls i Lal'ba (23 de juny) i Zoo, Auxili, Xavi Sarrià, el Pony Pisador, Lil Russia i Tropical Galaxia (24 de juny). Les entrades ja estan a la venda. El certamen està organitzat per la Xarxa de Cases de la Música i l'Ajuntament de Manresa.