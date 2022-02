El jove artista igualadí Roger Argemí representarà la llengua catalana al certamen Liet International 2022, conegut popularment com l’Eurovisió de les llengües minoritàries. El certamen tindrà lloc al a ciutat de Tønder, a Dinamarca, el proper 13 de maig, i Argemí ha estat seleccionat entre les 28 candidatures, on finalment s’han escollit 13 cançons. Tots els finalistes representen diferents territoris d’Europa amb llengües pròpies com el frisó, el còrnic, el cors, el danès o el gallec, entre d’altres. Argemí interpretarà la cançó ‘La Contradicció’. És el segon cop que l’artista és escollit per representar el català, després que l’edició del 2020 es cancel·lés per la pandèmia.

Liet International va sorgir l’any 2002 per oferir un escenari a les bandes modernes que canten en una llengua minoritària. Segons informen els organitzadors, en deu anys s’ha convertit en una “alternativa multilingüe del festival d’Eurovisió, amb la principal diferència que està prohibit cantar en anglès”. Roger Argemí compta amb dos treballs discogràfics, ‘Un nou sentit’ (2016, Crea Music) i ‘Gravetat’ (2019, Crea Music), a més de dos singles ‘La Contradicció’ (2021, Crea Music) i ‘Quan s’apaga el món’ (2022, Crea Music). Ha aparegut amb la seva cançó ‘Ara te’n vas’ a la sèrie de TV3 ‘Les de l’hoquei’ i, a més, l’any 2020 va participar al disc de la Marató de TV3.