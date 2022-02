L’Espai Òmnium de Manresa (Sobrerroca, 28) acull avui (19 h) la presentació de la nova novel·la de l’autora solsonina M. Dolors Guàrdia Rúbies, Una assassina massa jove (Pagès Editors), que parlarà del llibre acompanyada de David Clusellas, escriptor i traductor (i company del col·lectiu Lola Palau) amb la intervenció musical de Júlia Xandri Segués.

Columnista d’aquest diari, la nova novel·la de l’autora solsonina (que fa uns mesos es va estrenar en la literatura infantil) ja estava acabada quan va esclatar la pandèmia tot i que va sortir al mercat el novembre passat. Guàrdia la va presentar el desembre a Solsona. La trama arrenca a partir de la mort d’una milionària andorrana i una herència molt cobejada per un bisbe sense escrúpols, el de la Seu d’Urgell, i per una empresària andorrana, Meritxell Albós. Ficció i realitat, suspens, intriga, història en una obra que torna a fer de Solsona i dels solsonins protagonistes ben reals, com explicava l’autora mateixa a aquest diari. Una novel·la amb què ha canviat de registre perfilant un personatge femení dolent i amb una estructura pensada perquè interessi a adults i a joves.