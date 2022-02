Si a final del 2021 Casa de la Música de Manresa feia públic que el Vibra Festival canviava de nom i de format (ara Festival Flames i concentrat en dos dies) i anunciava els primers tres noms del nou certamen (ZOO, JazzWoman i Los Chikos del Maíz), ahir es desvelava el cartell sencer amb vuit artistes i bandes més: Lágrimas de Sangre, Auxili, Xavi Sarrià, Smoking Souls, El Pony Pisador, Lil Russia, Tropical Galaxia i Lal’ba. El nou Festival Flames mantindrà d’escenari el pati del Palau Firal durant dues úniques jornades: el 23 i el 24 de juny.

La possibilitat de traslladar a dues jornades un festival nascut en pandèmia el 2020 per recuperar els directes i celebrat al llarg d’un mes, ja la van apuntar el passat juliol els seus responsables, Casa de la Música de Manresa i l’ajuntament. La intenció era, com explicava Dani Castellano, director de l’entitat manresana, proposar un «festival mitjà» concentrat en un «cap de setmana fort». I el festival Vibra de Manresa es reformula en la seva tercera edició. El certamen es farà a peu dret -si ho permet la situació epidemiològica- i finalment tindrà 11 artistes. Seran dos dies de música que coincidiran amb Sant Joan.

El Festival Flames obrirà les seves portes el dijous 23 de juny (20.30 h) amb els concerts de Lágrimas de Sangre, Los Chikos del Maíz, JazzWoman, Smoking Souls (també en el cartell de l’any passat) i Lal’ba. I continuarà el divendres 24 (19.30 h) amb ZOO, Auxili, Xavi Sarrià, El Pony Pisador, Lil Russia i Tropical Galaxia.

Tant els abonaments, com les entrades per dia i per públic familiar, ja es troben disponibles a la pàgina web del festival: www.festivalflames.cat. L’abonament general serà de 40€, gratuït per als menors de 5 anys. El preu de les entrades varien depenent de l’edat, el dia i de si la compra és anticipada o a taquilla (entre 12 i 30 €).

Públic d’arreu del Principat

La segona edició del Vibra va rebre 4.500 persones en vuit nits de concerts, 1.500 més que l’any de debut, el 2020. El fet que més del 40% del públic que va assistir als concerts al Palau Fira provingués de fora de la Catalunya Central (el 42% del Principat i el 3% de l’Estat espanyol) va apuntalar la idea de transformar el certamen en un festival de música concentrat en dos dies. Amb un pressupost de 180.000 euros, el 46% dels ingressos del Vibra Festival es van generar de la venda d’entrades, i la resta, el 54%, es va repartir de la següent manera: la venda de begudes (14%), el patrocini de marques (4%), i de les aportacions de l’Ajuntament de Manresa (22%) i de la Casa de la Música (15%). D’aquests ingressos, el 38% es va destinar a la feina dels artistes; el 21%, a recursos humans; el 28%, a producció, i el 8%, a promoció, com van desglossar en el balanç del festival Castellano i la regidora de Cultura, Anna Crespo.