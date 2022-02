Avui comença una edició especial del festival de Berlín i amb una rellevant presència de films catalans. El tercer gran certamen cinematogràfic internacional ha suspès el seu poderós mercat a causa de la covid i ha retallat dies de festival, el que imposa un ritme sorprenent de projeccions. Tot plegat mentre es manté l’alt nivell qualitatiu del festival de l’any passat, que coincideix amb l’entrada al capdavant del certamen de Carlo Chatrian, qui ha tornat la Berlinale als seus millors moments històrics. Només cal veure tots els autors que ha aconseguit reunir enguany. I és que, més enllà del tap d’exhibició que va portar el confinament, el nou Berlín demostra una sorprenent capacitat per atreure nou talent. Alguns dels cineastes més revulsius de l’actualitat se citen des d’avui al voltant de la berlinesa Postdamer Platz: François Ozon, Peter Strickland, Claire Denis, Quentin Dupieux, Ulrich Seidl, Bertrand Bonello, Dario Argento, Paolo Taviani... Acompanyats per dos mestres indiscutibles del cinema oriental com Hong Sang Soo i Rithy Panh, i una selecció del millor cinema vist aquests darrers dies a Sundance, amb tres títols tan elogiats com Good to you, Leo Grande, A love song i Call Jane. Per als espectadors catalans un dels grans al·licients és la presentació de dos títols realment importants de la nostra temporada de cinema: Un año, una noche, d’Isaki Lacuesta, i Alcarràs, de Carla Simon. La sensació és que tots dos cineastes son en un estat de forma creatiu excepcional i que només podem esperar el millor d’aquestes dues propostes, a les quals dedicarem tota l’atenció en l’estrena. Apuntar igualment la presència de Cinco lobitos, debut d’Alauda Ruiz de Azúa, que protagonitza la barcelonina Laia Costa, una actriu molt estimada al país germànic després de la premiada Victoria. I la llegendària Isabelle Huppert, que rebrà un dels premis homenatge del festival després d’una trajectòria amb Haneke, Chabrol o Godard, de qui es projectará Sauve qui peu (la vie) per celebrar la seva col·laboració amb la diva francesa.