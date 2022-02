El mes de maig passat estrenaven a Sant Fruitós, amb entrades exhaurides, la comèdia musical Quan passi tot això, escrita i dirigida per Sílvia Sanfeliu. I avui (19 h) ompliran la Sala Petita del Kursaal amb aquest muntatge de factura cent per cent manresana que recupera l’esperit de Broadway a través d’una parella apassionada dels musicals que, per culpa de la pandèmia, no poden viatjar -com fan cada tres anys- per gaudir-los. Els escenaris de Nova York estan buits, les platees de Londres desertes però Salva Racero (Joan) i Sílvia Blavia (Queralt) celebraran els seus 13 anys de relació en un escenari. Com? Gràcies a un amic músic (el pianista i compositor David Martell, en el seu propi paper i interpretant la música en directe) que els obrirà les portes d’un teatre per recrear, a través de les cançons que els han marcat, la seva història. I somiar amb el que faran Quan passi tot això.

Un musical, remarca Sanfeliu, en format de «comèdia romàntica» amb els ingredients més clàssics d’amor i desamor i amb cançons de musicals que formen part de l’imaginari col·lectiu: de Flor de Nit a Mar i Cel passant per La botiga dels horrors, Notre-Dame de París, Els Miserables o Cabaret. Catorze temes en els quals s’intercalen referències de fins a 30 musicals més. En definitiva, apunta Martell «els musicals preferits d’aquesta parella». En sentit real i figurat. Amb lletres en català, excepte una, explica Sanfeliu, i en alguns casos «adaptades a la trama de la parella»: com es coneixen, passejades per Manhattan, restaurants de Brooklyn... o cues per comprar entrades. Amb la música original arranjada per Martell. Per a Racero, Quan passi tot això és pura «vitamina», amb cançons «que vivim intensament i amb la història d’una parella i el seu moment vital amb la qual el públic es pot identificar».

La idea d’aquest muntatge sorgeix de la inquietud compartida entre Blavia i Sanfeliu per fer un musical de petit format. Un projecte a tres potes quan es va creuar Racero, coach de cant de Blavia, amb «moltes ganes de tornar al teatre». Era època pandèmica i de confinament -i el musical la respira- però crear és gratis i Quan passi tot això va agafar volada a final del 2020: del el duet inicial ja s’havia convertit en quartet amb David Martell al piano. «Vam veure que era una aposta seriosa, que prenia cos i forma», explica Racero. I, sobretot, esperit. És, també, el retorn del músic als seus inicis, al teatre musical. Però no és un espectacle, avisa Sanfeliu, pensat únicament per als amants dels musicals -que evidentment podran trobar llocs comuns en el text- sinó per a tothom que vulgui que li expliquin, senzillament, una «història».