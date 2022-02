El manresà Gerard Muixí Tejado (1979) tenia clar que volia engegar un projecte «personal» relacionat amb la cultura a la seva ciutat després d’anys treballant a Barcelona, a Òmnium Cultural, coordinant premis literaris de l’entitat, com la Nit de Santa Llúcia. I entre els projectes que li rondaven pel cap hi havia muntat una llibreria. De proximitat. De barri. A prop de casa seva i de l’escola de les filles. Però a diferència de les llibreries generalistes de la ciutat, focalitzada en literatura infantil i juvenil i en narrativa breu per adults. El resultat serà Poques Paraules, que obrirà portes d’aquí a un mes, l’11 de març, al carrer Urgell 35, al barri vell de la ciutat. Un barri que guanya la llibreria que va perdre el desembre amb el tancament de Ca la Figa, especialitzada en literatura feminista.

El local, que té uns 90 m2 (a banda del magatzem), l’havia ocupat la botiga de regals Colony i just abans de la pandèmia Dienes, amb roba i parament per a la llar. El rètol d’aquesta darrera encara hi és: «estem pintant i acabant d’adequar el local», explica Muixí. La intenció del futur llibreter -que s’estrena en la professió- és que Poques Paraules «vagi una mica més enllà de la venda de llibres, que sigui un espai del barri on poder fer activitats culturals» com lectures, presentacions o tallers. Explotar, sobretot, el concepte de «proximitat: una botiga de barri, una llibreria de barri». Les activitats, però, les deixa per a la tardor: «aquests primers mesos vull concentrar-me en la llibreria» que, un mes i mig després de la inauguració, celebrarà el seu primer Sant Jordi.

Poques Paraules parteix de la idea de conte «en sentit ampli», explica. D’aquí, l’especialització en literatura infantil i juvenil però, també, en narrativa breu per adults. I d’aquí, també, el nom: «amb poques paraules es poden dir moltes coses. És una manera de revaloritzar la mateixa literatura infantil però també la narrativa breu, els relats, els contes» per adults enfront de la sempre omnipresent novel·la. La llibreria, però, tot i l’especialització, també tindrà un apartat de novetats d’altres gèneres.

Amb un bagatge relacionat directament amb el mon del llibre (autors, editorials, premis), l’impulsor de Poques Paraules dividirà la llibreria en quatre àmbits: infantil i juvenil; narrativa breu per adults; un espai vinculat al món del conte, amb jocs de taula, titelles, imatges d’il·lustradors... i un quart amb les novetats. Títols en català, d’autors del país o traduccions. I d’aquí un temps, explica, l’objectiu seria ampliar el fons de la llibreria amb «una petita secció de narrativa breu en altres llengües: anglès, alemany i castellà».

Les llibreries estan de moda, malgrat tot. Se’n tanquen, sí, però se n’obren més, sobretot des de la pandèmia. I no només a Barcelona. També «a Tortosa, Andorra, Olot...». Sigui o no un fenomen generalitzat, per a Muixí respon a la necessitat d’engegar «projectes de proximitat al territori».