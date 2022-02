Betty Davis, amb una marca pionera i crua de funk que va obrir les portes a generacions d’artistes malgrat la seva breu però intensa carrera, ha mort aquest dimecres als Estats Units als 77 anys per causes naturals, segons mitjans locals.

«És amb gran tristesa que comparteixo la notícia de la mort de Betty Davis, una gran influència de la música amb múltiples talents i estrella de rock pionera, cantant, compositora i icona de la moda», va assenyalar en un comunicat l’amiga de Davis, Constance Portis, publicat a la pàgina web de l’artista.

Betty Davis va néixer el 26 de juliol de 1945 a la zona rural de l’estat de Carolina del Nord. Va començar a guanyar fama a principis de la dècada de 1960 en desenvolupar-se com a model amb només 16 anys, però uns anys després va fer un gir i es va abocar de ple a la carrera musical.

Segona dona de la icona del jazz Miles Davis, la cantant afroamericana va ser un pilar en l’escena musical de la dècada de 1960 a Nova York i va gravar gairebé tota la seva música entre 1964 i 1975, amb temes que inclouen èxits com ‘Get ready for Betty’. L’artista va aconseguir seguidors de culte abans de temps pel seu lirisme sexualment sincer, art que va marcar la pauta per a llegendes com Prince i Madonna.

Prominents rapers com Ice Cube i Talib Kweli han samplejat les seves creacions musicals per utilitzar-les a la seva pròpia producció.

La música de Davis no va tenir un gran èxit comercial, però ha inspirat artistes durant dècades, i la futurista del pop Janelle Monae li va trucar «una de les padrines de la redefinició de com es poden veure les dones negres en la música» .