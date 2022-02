El famós humorista, Santi Rodríguez, s’estrenarà aquest diumenge al Kursaal de Manresa amb el monòleg Infarto.

Rodríguez va saltar a la fama després d’interpretar el ‘frutero’ a la sèrie ‘Siete vidas’ i pels monòlegs d’’El Club de la Comedia’. Amb 'Infarto', el famós actor es posa a la pell d'un home madur i amb una vida familiar i estable que pateix un infart que el porta a les portes de la mort, llindar on repassa la seva pròpia vida i rep una revelació divina.

Una experiència traumàtica i reveladora davant la qual el nostre protagonista decideix aprofitar aquesta segona oportunitat i s’entesta a fer realitat tota la llista de temes pendents que va estar a punt de deixar sense complir.

La nova obra de l'humorista aterrarà al teatre manresà el pròxim 13 de febrer a les sis de la tarda. Les entrades per veure Santi Rodríguez tenen un preu de 18 euros (15€ per majors de 65 anys, amb el carnet del Galliner i menors de 30 anys) i es poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal o per internet a www.kursaal.cat.

Durant l’espectacle s’aplicaran les mesures recomanades per les autoritats sanitàries amb l’ús de mascareta durant tota la funció.