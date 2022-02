L'estrena del segon senzill, Saoko, també ha despertat controvèrsia entre els usuaris de les xarxes socials. En aquest cas, per ser possible objecte de plagi.

Molts seguidors de Rosalía han relacionat el nou tema de l'artista internacional amb una cançó de reggaeton publicada fa 18 anys. Sota el mateix nom, Saoco, el tema conjunt de Daddy Yankee i Wisin es va publicar l'any 2004 i té uns cors pràcticament calcats a la del nou hit de la catalana.

Entre estrofa i estrofa, en el clàssic tema dels dos cantants porto-riquenys s'escolta una veu femenina que repeteix en múltiples ocasions la frase "Saoco, papi, saoco". Es tracta de la mateixa oració que la cantant de Sant Esteve Sesrovires canta en fins a cinc ocasions en els primers vint segons del single que va publicar el passat 4 de febrer.

La gran similitud entre les dues cançons ha encès el debat a les xarxes socials i ha dut a molts usuaris a preguntar-se si la nova cançó ha plagiat el clàssic 'Saoco' de principis dels anys 2000.

Davant els dubtes, l'artista va explicar en un comunicat que ha escollit Saoko com a nom del segon single d'aquest nou àlbum i ha 'samplejat' a Yankee i Wisin per retre un homenatge al reggaeton clàssic: "Un gènere que m'encanta i que ha sigut una constant i una gran inspiració durant el projecte Motomami".

Què és el sampleig i perquè els artistes ho apliquen als seus temes?

El sampleig és l'ús d'una part d'un enregistrament de so ja creat per a reutilitzar-lo en una cançó. En són exemples de sampleig en la indústria musical actual els temes Hung Up de Madonna, Gimme! Gimme! Gimme! d'ABBA o Demasiadas Mujeres de C.Tangana.