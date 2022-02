Des de la irrupció en el mainstream de la coreana Paràsits, guanyadora de quatre Oscars el 2020, el públic sembla haver canviat la seva manera d’acostar-se al cinema asiàtic; per al japones Ryûsuke Hamaguchi, guionista i director de Drive my car, aquesta pel·lícula va suposar «un abans i un després» per a creadors com ell. De fet, el film de Hamaguchi,-uns dels favorits d’Obama- està nominat a quatre premis de Hollywood: pel·lícula, direcció, guió adaptat i pel·lícula en llengua no anglesa.

«Paràsits va obrir les portes del cinema asiàtic al gran públic i va demostrar que els continguts que tracten les seves pel·lícules també són interessants» per als occidentals, explica Hamaguchi. Amb més d’una trentena de premis, la carrera internacional d’aquest film va començar a Canes, on va aconseguir el guardó al millor guió. Amb el Globus d’Or a la millor pel·lícula estrangera, el director japonès porta a la pantalla gran el relat homònim d’Haruki Murakami -inclòs en l’antologia publicada per Edicions 62 el 2015 amb el títol d’Homes sense dones- , un relat triat, diu, per «la seva proximitat a Kafka». Segons el director, és un film que pot agradar als espectadors perquè, en definitiva, «tracta de temes quotidians i relacions humanes. Crec que els espectadors l’assimilaran bé»»... tot i les tres hores de metratge, una constant en la carrera d’aquest director.

Drive my car segueix a Yûsuke Kafuku (Hidetoshi Nishijima ), un actor i director de teatre que ha perdut a la seva esposa i musa, Oto (Reika Kirishima), que accepta dirigir a Hiroshima una versió multilingüe de L’oncle Vània, de Txékhov, un projecte personal que havia iniciat amb ella en el qual posa en marxa el seu particular mètode: incorporar el text centenari a les vides i personalitats dels actors. «Txékhov és aterridor. De les seves línies surt el teu veritable jo», apunta el director a un dels actors triats, no casualment, ex amant de la seva dona. Per a desplaçar-se a Hiroshima, al dramaturg li assignen com a xofer una noia de 23 anys, Misaki (Toko Miura): reservada, discreta i amb qui acabarà connectat: la sinceritat de les seves converses els obligarà a enfrontar-se al seu passat.

La pel·lícula es recrea en cada personatge, en les seves històries i drames personals, i es deté en cadascun d’ells el temps necessari; de fet, Hamaguchi no «interromp» la narració amb els títols de crèdit fins que ja han passat 40 minuts de l’inici del film. És una història de pèrdua, de duel, d’amor i de sexe com a motor de creació, però també de teatre i de redempció que Hamaguchi desenvolupa «frase per frase, paraula per paraula» per deixar que els espectadors decideixin què és el fonamental. El director, que sovint ha definit les seves pel·lícules com a «documentals que segueixen als actors», confessa que sent feblesa per «el moviment dels cossos dels actors», en definitiva, per l’actuació.