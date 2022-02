Francesc Ruiz presenta avui a la biblioteca de Navarcles dues publicacions que permeten conèixer millor la història local: Les escoles de Navarcles, 1790-2006 i La batalla de Navarcles. 24, 25 i 26 de gener de 1939. Pili Álvarez, que va ser mestra i directora de l’Escola Catalunya, acompanyarà l’estudiós per glosar el primer títol, i per al segon hi serà Francesc Serra, cap dels serveis de Cultura a la Catalunya Central.

«Sempre he tingut interès per la història, i quan em vaig jubilar vaig començar a tenir temps per dedicar-m’hi», explica Ruiz, que el 2011 va publicar el seu primer treball, Cals, malnoms i renoms de poble de Navarcles, conjuntament amb Josep Espinal. A Les escoles de Navarcles, Ruiz es remunta fins el 1790, data del document més antic que ha pogut localitzar sobre el tema. Segons el recompte, la localitat ha tingut onze escoles. En l’altre llibre, l’autor exposa com es van viure la retirada republicana i l’arribada de les tropes franquistes el gener del 1939. A Navarcles hi va haver enfrontaments perquè «era un punt estratègic de la defensa republicana».