El cinquè espectacle que factura Jordi del Rio (Artés, 1966), des que fa deu anys va emprendre en solitari el camí de la direcció i la interpretació escèniques, s’estrena aquest diumenge a Sant Fruitós de Bages i es veurà també dissabte de la setmana entrant a la seva localitat natal. L’actor i director bagenc, fent parella novament amb Elisa Jorba, presenta Desperta!, un nou muntatge per al públic familiar que «consolida la línia que vaig agafar amb L’avi Tonet de barrejar l’humor amb les emocions».

En un curiosa coincidència d’efemèrides, aquest 2022 fa ja tres dècades que Jordi del Rio va fer saltar la banca de la seva vida deixant enrera una feina fixa per endinsar-se en el fascinant però sempre imprevisible món dels escenaris. Setrill, Teiatru, Chapertons, Toni Albà, Marcel Gros, ... són alguns dels noms de companyies i artistes amb els que va treballar durant vint anys fins que va fundar la seva pròpia companyia.

Des d’aleshores, Clic!, Menuda Comèdia!, Ludus i L’Avi Tonet, de la qual ja n’ha fet al voltant de 140 funcions, i ara la nova Desperta! formen el bagatge d’un artista de llarg reco-rregut que encara sent el batec del cor i el neguit que precedeixen la irrupció a l’escenari per donar-ho tot davant dels espectadors. «El públic familiar és un repte sempre», reconeix.

Amb Desperta!, Del Rio i Elisa Jorba són dos còmics que es fiquen a la pell de personatges tan singulars com dues fulles que s’enamoren o uns germans que busquen el sentit de les seves vides i el troben actuant de clowns en un hospital, talment com fa el mateix intèrpret amb els Pallapupes. Són cinc històries aparentment inconnexes relligades per una trama subterrània que parla de com una companyia que celebra el seu desè aniversari subsisteix dia a dia conduint la furgoneta per anar a fer un bolo, carregant i descarregant el material i esperant aquella trucada que et permeti firmar un bolo ben aviat, entre altres feines pròpies de l’ofici.

«M’agrada jugar amb la innocència dels infants i les emocions dels adults», indica Del Rio: «hi ha una base d’humor, però sempre explicant coses i tocant la fibra». Polit en una residència realitzada al novembre a Cabrianes, on es va dur a terme una pre-estrena, el nou muntatge de Jordi del Rio arrenca amb tres bolos -els dos esmentats i un tercer a Blanes el dia 20- i ganes de fer molts quilòmetres. Desperta!, però, no anirà a La Mostra d’Igualada com hauria desitjat el bagenc, un disgust que ja ha quedat enrera. «Hi havia 800 propostes i n’agafen 45», lamenta.