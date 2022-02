Escrita i dirigida per Paul Thomas Anderson, avui arriba a Manresa Licorice Pizza, el nou llargmetratge de l’aclamat director de Magnolia (1999), Pous d’ambició (2007) o la més recent El fil invisible (2017). I ve avalada per tres nominacions als Oscars (millor pel·lícula, millor direcció i millor guió original), vuit candidatures als Critics Choice Awards, cinc als BAFTA, triada la millor pel·lícula de l’any per la National Board of Review i inclosa entre les deu millors del 2021 per l’American Film Institute. Una allau de reconeixements per a una producció molt personal d’Anderson que explora la muntanya russa d’emocions en la descoberta del primer amor.

Aquesta immersió en la innocència juvenil de la Califòrnia de 1973 la protagonitzen els debutants Alana Haim -integrant de la banda californiana d’indie rock Haim- i Cooper Hoffman -fill del desaparegut actor Phillip Seymour Hoffman- i explica la història d’Alana Kane i Gary Valentine. Ell, que té 15 anys, s’enamora a primera vista d’ella, de 25. Ell és un jove precoç i ella busca el seu rumb en un retrat lluminós d’un director que ha acostumat l’audiència a relats foscos i personatges obsessius. Filmada en 35 mm per crear la textura de pel·lícula dels setanta, el món adult l’encarnen noms com Sean Penn, Bradley Cooper, Benny Safdie o Tom Waits en un film embolcallat amb un tema original de Jonny Greenwood (Radiohead) i una selecció de hits de l’època: de David Bowie a Chuck Berry, The Doors a Nina Simone.